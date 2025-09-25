Unwetter: Queere Kieztour fällt erstmals in 20 Jahren aus

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  • Heute, 07:44h 1 Min.

Olivia Jones (Bild: Superbass / wikipedia)

Der Hamburger Tourenanbieter Kult-Kieztouren, der mit Dragqueen Olivia Jones zusammenarbeitet, hat wegen des erwarteten Unwetters alle Führungen über die Reeperbahn am Freitag abgesagt. Erstmals müssten wetterbedingt alle Touren gestrichen werden, teilte die zuständige Scoopcom GmbH mit. Das sei in 20 Jahren bislang nicht geschehen.

"Sicherheit geht vor", heißt es etwa in der Mitteilung des Anbieters. Dieser kündigte an, den Kund*­innen ein Alternativprogramm bieten zu wollen.

"Ich bin zwar Sturm erprobt. Aber so was habe auch ich noch nicht erlebt", sagte Jones laut Mitteilung.

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung veröffentlicht, die von Freitagmorgen an auch in Hamburg gilt. Der Wetterdienst erwartet etwa starke Schneeverwehungen. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben. (cw/dpa)

