David Bowies Tochter: Rührender Tribut zum 79. Geburtstag

David Bowie starb vor zehn Jahren (Bild: Universal Pictures)

Am Donnerstag (8. Januar) wäre David Bowie 79 Jahre alt geworden. Seine Tochter Lexi Jones nutzt den besonderen Tag, um auf Instagram an ihren verstorbenen Vater zu erinnern. Die Rocklegende hatte am 10. Januar 2016 nach 18-monatigem Kampf gegen Leberkrebs im Alter von 69 Jahren die Augen für immer geschlossen (queer.de berichtete).



Auf dem berührenden Foto, das Lexi Jones am Donnerstag postet, kuschelt sich die damals kleine Alexandria an ihren Vater, während sie eine Geburtstagstorte in den Händen hält. "Die große 79 heute. Happy Birthday Papa, vermisse dich!", schreibt die 25-Jährige zu dem Schnappschuss.



Zwischen Kunst und Musik



Die Tochter von Bowie und Supermodel Iman (70), voller Name Alexandria Zahra Jones, hat mittlerweile ihren eigenen Weg ins Rampenlicht gefunden. Zunächst probierte sie sich als Kunstmalerin mit Fokus auf Mental Health aus. 2025 wagte sie dann den Schritt ins Musikbusiness und veröffentlichte ihr Debütalbum "Xandri"  ohne große PR-Kampagne oder Hinweise auf den Namen ihres berühmten Vaters. Das sehr persönliche Album enthält zwölf selbst geschriebene Songs mit Elementen aus Pop, Elektronik und Indie-Rock und kreist um Themen wie Trauer, Selbstfindung und Weitergehen.



Im vergangenen Jahr machte Lexi Jones zudem eine sehr persönliche Offenbarung. Im August enthüllte sie auf Instagram, dass bei ihr nach einer "langen und erschöpfenden Reise" Autismus diagnostiziert wurde. Jahre des Versuchs, sich anzupassen und "normal" zu wirken, lägen damit hinter ihr.



"Autismus hat nicht ein Gesicht, eine Stimme oder eine Art, sich zu zeigen", schrieb sie damals. "Es kommt in vielen Formen, und viele von uns lernen, es zu verstecken, ohne es überhaupt zu merken." Die Diagnose habe ihr endlich vieles erklärt, was sie ihr ganzes Leben lang still mit sich getragen habe. Besonders bei Frauen werde Autismus oft erst spät erkannt, da sie konditioniert seien, zu maskieren und sich anzupassen. (spot/cw)