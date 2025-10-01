Madonna singt in sinnlichem Werbevideo auf Italienisch

Heute, 10:51h 3 Min.

Der amerikanische Musikstar Madonna singt wieder  und zwar auf Italienisch. Für eine neue Kampagne des Mailänder Luxus-Modehauses Dolce & Gabbana covert die 67 Jahre alte "Queen of Pop" in einem aufreizenden Werbevideo für eine Neuauflage des Parfüms "The One" das Lied "La bambola" von der italienischen Sängerin Patty Pravo. In dem einminütigen Clip singt Madonna den emotional aufgeladenen Song aus dem Jahr 1968 vollständig auf Italienisch.



Für die Kampagne steht Madonna, deren Vater Sohn italienischer Einwanderer*innen ist und die mit bürgerlichem Namen Madonna Louise Ciccone heißt, mit dem kubanischen Schauspieler Alberto Guerra (43) vor der Kamera. Der Clip zeigt mehrere sinnliche Szenen, in denen Madonna etwa in einem figurbetonter Korsett zu sehen ist oder eine Aktzeichnung eines jungen Mannes anfertigt.



Sinnlicher und feministischer Song



"La bambola" ist ein sowohl sinnliches als auch feministisch konnotiertes Lied, in dem es um die Frustration einer Frau geht, die von einem Liebhaber behandelt wird, als wäre sie eine austauschbare Puppe (bambola), und die Respekt einfordert. Entsprechend tritt Madonna in dem Video souverän auf. "Sie hat die Kontrolle", sagte Stefano Gabbana der Modezeitschrift "Vogue".

Madonna und das Designerpaar Domenico Dolce und Stefano Gabbana kennen sich bereits seit den Neunzigerjahren und haben schon mehrfach miteinander gearbeitet. So gestaltete das schwule Designerpaar zahlreiche Bühnenoutfits für die US-Sängerin, angefangen mit der "The Girlie Show"-Tour 1993, für die etwa 1.500 Kostüme entworfen wurden  von Korsetts und Stiefeln bis zu Kristall-Bodypieces. Madonna war auch mehrfach das Gesicht von Dolce-&-Gabbana-Kampagnen  beispielsweise bei der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2010.



Madonna erklärte gegenüber der "Vogue" über die erneute Zusammenarbeit: "Diese Kampagne zu machen, fühlte sich wie eine natürliche Fortsetzung unserer persönlichen und beruflichen Beziehung an." Zu ihrer Rolle in dem Werbevideo sagte sie: "Ich finde, die Schönheit italienischer Frauen zeigt sich in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Unabhängigkeit."



Domenico Dolce und Stefano Gabbana teilen mit Madonna die Lust an Provokation. Die beiden waren bis 2005 zwei Jahrzehnte lang ein Paar. Nach ihrer Trennung arbeiteten sie aber weiter zusammen.



Mehrfach hat das Duo auch für Irritationen in der queeren Community gesorgt  etwa 2014, als sie Regenbogenfamilien mit den Worten kritisierten: "Die einzige Familie ist die traditionelle." Daraufhin gab es eine Boykottkampagne, der sich auch Promis wie Elton John anschlossen (queer.de berichtete). 2017 sorgte Gabbana für weiteres Kopfschütteln, als er erklärte, er wolle nicht mehr schwul genannt werden. "Das Wort schwul ist von jenen entworfen worden, die ein Label brauchen, und ich möchte nicht aufgrund meiner sexuellen Wahl identifiziert werden", sagte er damals in einem Interview (queer.de berichtete). (dpa/cw)