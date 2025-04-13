Queeres Kino: Berlinale feiert 40. Teddy Award

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Die 40. Verleihung der Teddy Awards findet am 20. Februar 2026 in der Volksbühne statt

Jubiläum fürs queere Kino auf der Berlinale: Die Filmfestspiele feiern in diesem Jahr die 40. Ausgabe des Teddy Award. Bevor es auf anderen großen Festivals üblich geworden sei, habe der Preis bereits den kulturellen Beitrag queerer Filme und Filmschaffender gewürdigt, teilte das Festival mit.

Filmschaffende wie Pedro Almodóvar ("The Room Next Door"), Todd Haynes ("Carol"), Céline Sciamma ("Porträt einer jungen Frau in Flammen"), Isaac Julien ("Looking for Langston") und Ira Sachs ("Passages") hätten durch den Preis bereits früh in ihrer Karriere Anerkennung erhalten.

Zum Jubiläum ist die Sonderreihe "Teddy 40" geplant, die etwa "Tomboy" von Sciamma, "Eine fantastische Frau" von Sebastián Lelio und "Tunten lügen nicht" des kürzlich verstorbenen Filmemachers Rosa von Praunheim zeigen soll. Die nächste Berlinale findet vom 12. bis 22. Februar statt. Der unabhängige queere Filmpreis Teddy Award wird am 20. Februar in der Volksbühne verliehen. (cw/dpa)

