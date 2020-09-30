Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
"Titanique"

Jim Parsons wird in Comedy-Musical zur strengen Mutter

"The Big Bang Theory"-Star Jim Parsons schlüpft für das Broadway-Musical "Titanique" in eine völlig neue Rolle: Der vierfache Emmy-Gewinner spielt die strenge Mutter der "Titanic"-Filmheldin Rose.


Jim Parsons, hier in seiner Paraderolle als Sheldon Cooper in der "Big Bang Theory", wird in die Rolle von Ruth DeWitt Bukater schlüpfen, die im 1997 veröffentlichten Film "Titanic" von Frances Fisher dargestellt wurde (Bild: CBS / Paramount Pictures)
  • Heute, 15:19h 2 Min.

"The Big Bang Theory"-Star Jim Parsons (52) steht vor einem ungewöhnlichen Karriereschritt: Der vierfache Emmy-Preisträger wird Teil des Broadway-Ensembles von "Titanique", wie das US-Magazin "People" berichtet. In der Musical-Comedy übernimmt er die Rolle der Ruth DeWitt Bukater  die strenge Mutter aus dem Originalfilm "Titanic" aus dem Jahr 1997, die von Frances Fisher (73) gespielt wurde.

Das Parodie-Stück selbst ist eine Neuerzählung des Oscar-Klassikers. Die Besonderheit: Die Geschichte wird aus der Perspektive von Popstar Céline Dion (57) erzählt und ist vollständig mit deren größten Hits unterlegt. Songs wie "My Heart Will Go On", "Because You Loved Me" und "All By Myself" treiben die Handlung voran.

Für Parsons, der sich 2012 als schwul geoutet hatte, bedeutet das Engagement eine Rückkehr auf die Broadway-Bühne. Erst in der vergangenen Spielzeit brillierte er in Thornton Wilders "Our Town" ("Unsere kleine Stadt"), damals mit Vollbart (queer.de berichtete). Insgesamt kann der Schauspieler auf mehrere Broadway-Produktionen zurückblicken, darunter das Aidsdrama "The Normal Heart" (2011), "An Act of God" (2015), in dem er Gott spielte, und das schwule Kultstück "The Boys in the Band" (2018). Mit "Mother Play" erhielt er 2024 seine erste Tony-Award-Nominierung.

Original-Besetzung kehrt zurück

Neben Parsons sind weitere prominente Namen im Ensemble zu finden. Die Grammy-nominierte Sängerin Deborah Cox übernimmt die Rolle der Molly Brown, die im Film von Kathy Bates gespielt wurde. Co-Schöpfer Constantine Rousouli und Frankie Grande, der schwule Bruder von Popstar Ariana Grande, spielen erneut Jack Dawson und Victor Garber  Rollen, die sie bereits während des dreijährigen Off-Broadway-Laufs verkörperten. Weitere Namen sollen in den kommenden Wochen enthüllt werden.

"Titanique" startet im Frühjahr 2026 für ein auf 16 Wochen begrenztes Gastspiel am St. James Theatre in New York City. Co-Schöpferin Marla Mindelle schlüpft dabei wieder in die Rolle der Céline Dion. Das Buch stammt von Mindelle, Rousouli und Regisseur Ty Blue. (spot/cw)

Direktlink | Trailer von 2022 für das Off-Broadway-Stück
