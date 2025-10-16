Britney Spears: Mögliches Bühnencomeback, aber nicht in den USA



Archivbild: Britney Spears bei einem Auftritt im Jahr 2014 (Bild: rhysadams / wikipedia

Heute, 04:19h 2 Min.

Britney Spears (44) könnte womöglich auf die Bühne zurückkehren. Das deutet die Sängerin in einem Beitrag auf Instagram an. Gleichzeitig stellt sie klar, dass sie nicht mehr in den Vereinigten Staaten auftreten möchte.



Auf der Social-Media-Plattform teilt Spears ein Foto, auf dem sie auf einem Hocker vor einem weißen Flügel sitzt. Das Klavier wolle sie in diesem Jahr ihrem Sohn schicken, schreibt sie dazu. Welches ihrer Kinder sie meint, wird aus dem Beitrag nicht ersichtlich. Sie hat mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (47) zwei Söhne: Sean Preston (20) und Jayden James (19). Vermutlich dürfte sie Jayden meinen, denn schon im vergangenen Jahr hatte Spears dessen Klavierkünste gelobt und ihn als "Genie" bezeichnet.

Die Gründe bleiben unklar

"Aus äußerst sensiblen Gründen werde ich nie wieder in den USA auftreten", schreibt die 44-Jährige unter anderem weiter. Auf diese Gründe geht sie allerdings nicht weiter ein. Dafür deutet Spears an, sie "hoffe, dass ich bald mit einer roten Rose im Haar, zu einem Dutt frisiert, auf einem Hocker sitzen und mit meinem Sohn auftreten werde in Großbritannien und Australien". Ihr Sohn sei "ein riesiger Star".



Britney Spears' letzter Auftritt auf einer Tour in den USA liegt mittlerweile mehr als sieben Jahre zurück. Im Oktober 2018 betrat sie im texanischen Austin zuletzt die Bühne.

In den folgenden Jahren wurde mehrfach darüber spekuliert, ob Spears zurückkehren könnte. Im Sommer 2021 hatte sie jedoch mitgeteilt, sie werde "in absehbarer Zeit auf keiner Bühne auftreten". Gut zwei Jahre später behaupteten mehrere Insider laut US-Medien, dass Auftritte oder gar ganze Tourneen derzeit nicht infrage kämen. (cw/spot)