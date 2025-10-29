Sturmopfer Hape Kerkeling: Er schaffte es nicht in Talkshow

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Hape Kerkeling in der WDR-Doku "Total Normal" (Bild: WDR / Florianfilm GmbH)

Schauspieler und Komiker Hape Kerkeling war im Fernsehen  aber nicht so, wie er es selbst erwartet hatte. Er konnte wegen des Winterwetters nicht mit dem Flugzeug in Hamburg landen, um in der "NDR Talk Show" mit Barbara Schöneberger und Bettina Tietjen aufzutreten.

"Dann steigen wir in die Maschine und der Kapitän sagt, meine Damen und Herren, es ist nicht ganz sicher, ob wir in Hamburg landen werden", erzählte Kerkeling schließlich per Videoschalte in der "NRD Talk Show". Trotzdem wollte der Pilot es versuchen und eine "Wetterlücke" treffen  was aber nicht gelang. Also kehrte das Flugzeug um und es ging für Kerkeling zurück nach München, sagte der schwule Komiker in seiner amüsanten Art.

"Es tut mir in der Seele weh", sagte er zu Beginn des Gesprächs darüber, dass er es nicht ins Hamburger Studio geschafft habe. Später ergänzte er, er habe ein Pflichtbewusstsein, einen zugesagten Termin wahrzunehmen, und fühle sich schuldig, es nicht geschafft zu haben.

Das Winterwetter habe der Sendung "übel mitgespielt", sagte Moderatorin Barbara Schöneberger. "Wir mussten nahezu all unsere Gäste neu finden, weil die meisten den Weg nach Hamburg nicht finden konnten." (cw/dpa)

