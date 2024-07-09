Offiziell: Ross Antony wirbelt bei "Let's Dance" übers Parkett

Heute, 03:54h 2 Min.

Nachdem es bereits Gerüchte gab, hat RTL es nun offiziell gemacht: Ross Antony (51) ist bei der 19. Staffel der Tanzshow "Let's Dance" dabei. Das verkündete der Kölner Sender am Samstag auf Instagram und hieß den schwulen Entertainer herzlich in der Show-Familie willkommen.



Für Ross Antony geht mit der Teilnahme ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, wie er erklärt. In einem ersten Video-Statement zeigt sich der ehemalige Bro'Sis-Star voller Tatendrang. "Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, ich bin ein Duracell-Hase", sagt Antony mit einem Augenzwinkern. Diese Ausdauer wird er auch brauchen, wenn Ende Februar die harten Trainingswochen für die 19. Staffel beginnen.



"Ich werde alles geben", zeigt er sich kämpferisch und beschreibt sich als "Entertainer mit ganz viel Herz". Am meisten freue er sich auf die Musik, das Tanzen und die persönliche Reise. Trotz seiner jahrzehntelangen Bühnenerfahrung gibt der Entertainer aber auch zu, Respekt vor der Herausforderung zu haben: Sein Ziel sei es, über sich hinauszuwachsen. Die Angst, dass auf dem Parkett etwas schiefgeht, tanzt bei ihm aktuell noch mit.

Fans und Jury sind begeistert

In der Kommentarspalte herrscht bereits Vorfreude auf die nächste Staffel: "Das ist bis jetzt schon der beste Cast aller Zeiten! So viele tolle Persönlichkeiten, die man kennt", schreibt eine Userin. "Was ist hier los? Ein Banger nach dem anderen. Freu mich so auf die Staffel", eine weitere.



Nicht nur die Fans freuen sich auf den Neuzugang, auch die Jury ist bereits im "Ross-Fieber". Motsi Mabuse hieß den Sänger sofort euphorisch willkommen: "Ross, willkommen! Ich freue mich so sehr, dich in der 'Let's Dance'-Familie willkommen zu heißen", kommentierte sie unter dem Post.

Wer tanzt mit wem?

Spannend bleibt die Frage nach den Paarungen: Wird Ross möglicherweise Teil eines rein männlichen Tanzpaares sein? Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte der Show: 2021 tanzten sich Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov als erstes rein männliches Paar bis ins Finale (queer.de berichtete).



Neben Ross Antony wurde auch Vanessa "Nessi" Borck (29) als Teilnehmerin bestätigt. Die lesbische Influencerin ("Coupleontour"), die zuletzt als "Princess Charming" im TV nach der großen Liebe suchte, soll laut Gerüchten ebenfalls in einem gleichgeschlechtlichen Paar  also mit einer Tanzpartnerin  antreten (queer.de berichtete).



Auch bestätigt hat RTL bisher die Teilnahmen von Esther Schweins, Sonya Kraus, Nadja Benaissa, Jan Kittmann, Simon Gosejohann, Anna-Carina Woitschack, Gustav Schäfer, Joel Mattli, Willi Whey und Betty Taube. (cw/spot)