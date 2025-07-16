Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56445

Luxusressort in Saint-Tropez

"The White Lotus": Das ist das neue Traumhotel von Staffel vier

Es wird wieder sehr exklusiv: Die Serie "The White Lotus" hat einen neuen Drehort gefunden, ein Luxushotel in Saint-Tropez.


Die neuen Folgen von "The White Lotus" werden im Château de la Messardière in Saint-Tropez gedreht (Bild: Château de la Messardière)

  • Heute, 04:53h 2 Min.

Das Drehbuch zu Staffel vier soll Serienschöpfer Mike White (55) noch gar nicht beendet haben, eine neue Location für "The White Lotus" gibt es aber offenbar bereits. Laut "Variety" werden die neuen Folgen der erfolgreichen Anthologie-Serie im Château de la Messardière in Saint-Tropez an der Côte d'Azur gedreht. Das Anwesen aus dem 19. Jahrhundert wurde zu einem Luxushotel umgebaut.

Das Hotel verfügt über einen Wellnessbereich, Strandzugang und bietet Restaurants und Angebote für Sportaktivitäten. Die Dreharbeiten zur vierten Staffel von "The White Lotus" beginnen dem "Variety"-Bericht zufolge Ende April und dauern bis Ende Oktober.

Es soll wieder mehr Drehorte geben

Die Kameras laufen dann aber nicht nur im Château de la Messardière. Wie auch in den anderen Staffeln soll es mehr Drehorte geben. Die Handlung spielt an der Côte d'Azur, einige Szenen werden aber angeblich auch in einem Pariser Hotel produziert. Die Geschichte ist noch streng geheim, der Sender HBO hat lediglich bestätigt, dass es erneut um eine Gruppe von Hotelgästen und -angestellten gehen wird. Gerüchten zufolge könnte das Filmfestival von Cannes Teil der Handlung sein, wie "Variety" weiter berichtet.

Auch über den Cast der neuen Staffel ist noch wenig bekannt. Alexander Ludwig (33) und AJ Michalka (34) sind die ersten offiziellen Neuzugänge. Die beiden Darsteller bestätigten die Neuigkeiten im Dezember auf Instagram (queer.de berichtete). Weitere hochkarätige Namen könnten folgen.

Visuelle Sprache der Serie soll sich ändern

Bisher sind Rückkehrer*innen innerhalb des Franchises eher die Ausnahme. Nur drei Darsteller schafften es in mehr als eine Staffel: Jennifer Coolidge (Tanya McQuoid) in Staffel eins und zwei, Natasha Rothwell (Belinda Lindsey) in Staffel eins und drei sowie Jon Gries (Greg Hunt), der als einziger in allen drei bisherigen Staffeln zu sehen war.

"The White Lotus" spielte bisher auf Hawaii, in Italien und Thailand. Nun zieht es die Produktion nach Frankreich und Mike White hat bereits angedeutet, dass er die visuelle Sprache der Serie verändern möchte. In einem Video von HBO nach dem Finale der dritten Staffel erklärte er: "Ich möchte mich ein wenig von der Ästhetik der 'gegen Felsen brechenden Wellen' entfernen." (cw/spot)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt The White Lotus
21.12.25 | Alexander Ludwig und AJ Michalka
Zwei Neuzugänge für "White Lotus" Staffel 4 bestätigt
09.12.25 | Hollywood-Preis
"The White Lotus" führt Nominierungsliste bei Golden Globes an
30.10.25 | Auch in Paris könnte gefilmt werden
"The White Lotus": In Staffel vier soll es nach Südfrankreich gehen
08.09.25 | US-Serienpreise
Creative Emmys: Sieg für "Queer Eye", RuPaul geht leer aus
05.09.25 | Es geht wohl wieder nach Europa
"The White Lotus": Das soll der Schauplatz von Staffel vier sein
16.07.25 | Amerikanischer TV-Preis
Viele Emmy-Nominierungen für Sendungen mit queeren Themen
-w-
Neu auf queer.de
Kinotipp
Sensibel und rigoros: Wow-Debüt eines jungen Wilden
Hamburg
"Deutsch, aufrecht, homo­sexuell": Corny Littmann feiert 50 Jahre auf der Bühne
Luxusressort in Saint-Tropez
"The White Lotus": Das ist das neue Traumhotel von Staffel vier
Bild des Tages
Kristen Stewart setzt punkiges Statement in Schwarz-Weiß
Queer Cinema Classics, Teil 91
Verliebt in einen Sterbenden
RTL bestätigt Teilnahme
Offiziell: Ross Antony wirbelt bei "Let's Dance" übers Parkett
Bild des Tages
Neue queere Comics ohne Worte
Video des Tages
Neue, mutige Form von Pop: Jetzt kommt Molly Mogul!