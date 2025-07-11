Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Schwere Zeit

"Gute Reise, Papa": Riccardo Simonetti trauert um seinen Vater

Das Jahr 2026 beginnt für Riccardo Simonetti sehr traurig. Sein Vater Italo ist am Wochenende "sehr unerwartet" verstorben. Auf seinem Instagram-Account teilte der TV-Star dazu mehrere Bilder aus dem Familienalbum.


Riccardo Simonetti hat sich als Autor, Model, Schauspieler und Moderator einen Namen gemacht (Bild: Superbass / wikipedia)
  • Heute, 12:58h 2 Min.

Kurz vor Weihnachten jubelte Riccardo Simonetti (32) noch in der ProSieben-Show "Schlag den Star", als der schwule Entertainer gegen Freundin und Moderatorin Sylvie Meis (47) siegte und 100.000 Euro gewann (queer.de berichtete). Am Sonntag meldet sich der TV-Star nun mit einer traurigen Nachricht. Sein Vater Italo Simonetti (1956-2026) ist am Wochenende gestorben.

"Danke, dass du mich und meine Schwester auf diese Welt gebracht hast"

In einem emotionalen Instagram-Posting schrieb der 32-Jährige, der in Bad Reichenhall aufgewachsen ist: "Eines Tages wirst du aufwachen und erkennen, dass du alle Gespräche, die du jemals mit deinem Vater führen wirst, bereits geführt hast und du zum letzten Mal die Worte 'Ich liebe dich, Papa' gesagt hast." Dann schrieb er noch an seinen Vater gerichtet: "Wohin du auch gehst, ich hoffe, es ist friedlich, schön und leicht. Danke, dass du mich und meine Schwester auf diese Welt gebracht hast."

Neben den rührenden Zeilen veröffentlichte Simonetti auch einige private Schnappschüsse. So teilte er verschiedene gemeinsame Fotos aus seiner Kindheit sowie ein Hochzeitsbild seiner Eltern. Auch bei einer innigen Umarmung ist er mit seinem Vater zu sehen. Dazu schrieb er: "Gute Reise, Papa."

"Sehr unerwartet verstorben"

In seiner Instagram-Story betonte er zudem, dass der Abschied überraschend kam. "Die letzten Tage waren für meine Familie und mich nicht besonders einfach. Dieses Wochenende ist mein Vater sehr unerwartet verstorben." Das Gefühl, ein Elternteil zu verlieren, überfordere ihn ziemlich. "Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mit meiner Trauer umgehen soll, aber ich möchte sie auch nicht verstecken." (cw/spot)

