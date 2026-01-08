Fran Drescher: Keine eigenen Kinder wegen Krebs

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  Heute, 09:22h

Archivbild: Fran Drescher im Jahr 2018

US-Schauspielerin Fran Drescher ("Die Nanny") hat laut eigenen Worten wegen einer Krebserkrankung keine Kinder bekommen können. "Ich hatte es zwei Jahre lang, und acht Ärzte haben es falsch diagnostiziert", sagte die 68-Jährige dem Promi-Magazin "People". Ehe sie sich versah, sei ihre Gebärmutter entfernt worden. "Und man sagte mir, dass ich nie Kinder bekommen werde. Zack. Bumm", erinnert sich Drescher. "Ich mag es nicht wirklich, wenn mir jemand sagt, was ich kann und was nicht." Es sei sehr schwer für sie gewesen, diese bittere Pille zu schlucken.

Dem "People"-Bericht zufolge wurde bei Drescher im Alter von 42 Jahren ein Uteruskarzinom diagnostiziert. "Das war mein Schicksal. Ich glaube, diese Operation ist für jede Frau schwer zu verkraften, aber für Frauen wie mich, die nie Kinder bekommen haben, ist sie besonders hart."

Fran Dreschers Ex-Mann ist Peter Marc Jacobson, der sich nach 21 Jahren Ehe als schwul outete. Die beiden blieben nach der Scheidung befreundet. Sie haben sogar die Sitcom "Happily Divorced" (2011-2013) gemeinsam entwickelt, die von ihrer eigenen Erfahrung inspiriert wurde.

Die Sitcom "Die Nanny" machte Drescher weltberühmt. Darin spielte sie zwischen 1993 und 1999 ein ungewöhnliches Kindermädchen  mit riesig auftoupiertem Haar, beißendem Witz und schneidender Stimme. Renee Taylor verkörperte die Mutter der Titelfigur Fran Fine. Weltweit feierte Drescher mit der Serie Erfolge und wurde für mehrere Preise nominiert.

Im vergangenen Jahr erhielt sie eine Sternenplakette auf dem "Walk of Fame" in Hollywood. In dem Film "Marty Supreme" ist Fran Drescher derzeit an der Seite von Timothée Chalamet zu sehen. (cw/dpa)

