"Heated Rivalry" ab Februar in Deutschland



Ilya Rozanov (Connor Storrie, li.) und Shane Hollander (Hudson Williams) vergnügen sich abseits des Eishockey-Feldes (Bild: Crave)

Heute, 10:21h 3 Min.

Ende November ist die kanadische Serie "Heated Rivalry" in Nordamerika angelaufen, auch in Ländern wie Australien, Großbritannien oder den Phillippinen ist die sechsteilige Reihe bereits zu sehen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz müssen sich Fans aber noch knapp vier Wochen gedulden: Das neue Streamingportal HBO Max, das ab Dienstag in Deutschland erhältlich ist, hat am Wochenende bekanntgegeben ein Startdatum für die Reihe bekanntgegeben: den 4. Februar. Fans hatten eigentlich gehofft, dass die Serie bereits zum Start des neuen Portals veröffentlicht wird.



"Natürlich haben wir eure sehnsüchtigen Rufe nach #HeatedRivalry gehört", schrieb HBO Max auf seiner Instagram-Seite. Dazu veröffentlichte das Portal ein Video mit Social-Media-Anfragen von Fans, in die sehnsüchtig nach dem Start der Serie fragten.



HBO Max wird in Deutschland ab 5,99 Euro pro Monat für eine Version mit Werbeeinblendungen erhältlich sein. Die werbefreie Version wird 11,99 Euro kosten, das Premium-Paket mit Ultra-HD gibt es für 16,99 Euro. Zudem wird ein vergünstigtes Kombi-Abo bereitgestellt, wenn HBO Max und RTL+ zusammen bestellt werden. Der neue Streaming-Dienst kann auch direkt über Waipu.tv gebucht werden, da dieser dort nahtlos eingebunden werden soll.



Die sechsteilige erste Staffel von "Heated Rivalry" basiert auf dem gleichnamigen Roman der kanadischen Autorin Rachel Reid und erzählt von den Eishockeyspielern Shane Hollander (Hudson Williams) aus Kanada und Ilya Rozanov (Connor Storrie) aus Russland. Die beiden sind auf dem Eis einer fiktiven amerikanisch-kanadischen Eliteliga erbitterte Rivalen. Privat verbindet sie aber eine heiße Liebesaffäre, die ihren Karrieren erheblich schaden könnte  was die beiden in der Serie auch offen diskutieren. "Heated Rivalry" war der Überraschungserfolg des letzten Jahres. Beim amerikanischen HBO Max wurde sie eine der meistaufgerufenen Programme, obwohl das Streamingportal anfangs praktisch keine Werbung für die Serie machte.

Zweite Staffel geplant

Der schwule Serien-Creator Jacob Tierney machte in einem Interview mit "Entertainment Weekly" Hoffnung, dass sie möglicherweise nicht so lange auf die zweite Staffel warten müssen wie bei anderen Serien  bei "Stranger Things" mussten die Fans bekannterweise mehr als drei Jahre auf die aktuelle Staffel werden. "Es werden nicht zwei Jahre. Ich glaube nicht einmal, dass es 18 Monate werden", so Tierney. "Wir werden also so schnell vorgehen, wie wir können  und dabei sicherstellen, dass wir unsere Arbeit so gut machen, wie es nur irgend möglich ist."



Staffel zwei wird sich stark an Rachel Reids Roman "The Long Game" (Amazon-Affiliate-Link ) orientieren, das bislang noch nicht auf Deutsch veröffentlicht wurde. Dabei handelt es sich um den sechsten Teil ihrer Reihe ihrer "Game Changers"-Reihe, in der es um schwule Liebesgeschichten im Eishockey geht, dem Nationalsport Kanadas. Wer das Buch kennt, weiß bereits, dass es jetzt kompliziert wird.

So geht es weiter  ACHTUNG: Spoiler

Die erste Staffel endete damit, dass sich Shane vor seinen Eltern geoutet hat. Das Paar ist sich aber unsicher, ob es in der queerfeindlichen Welt des Eishockey offen zu ihrer Homosexualität stehen kann. Im Kern stellt "The Long Game" eine erschütternd nachvollziehbare Frage: Schützt man die Liebe, indem man sie versteckt  oder soll das Paar doch riskieren, offen zu seiner Liebe zu stehen? Shane glaubt, im Verborgenen zu bleiben sei der Preis für seine Karriere. Ilya hingegen hat genug von Geheimhaltung. Er will Ehrlichkeit, Sichtbarkeit und die Freiheit, offen zu lieben  koste es, was es wolle. Uns erwartet also eine weitere emotionale Achterbahnfahrt. (dk)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:

Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.