Mahnwache für Renee Nicole Good in Berlin

Der Tod von Renee Nicole Good wühlt viele Menschen auf, auch in Deutschland (Bild: Facebook)

Mit einer Mahnwache am Brandenburger Tor haben Menschen in Berlin an die getötete Amerikanerin Renee Nicole Good erinnert. Die 37-Jährige war von einem Beamten der Einwanderungsbehörde ICE erschossen worden. Sie hinterlässt eine Ehefrau und drei Kinder. Der Fall, der sich im US-Bundesstaat Minnesota ereignet hatte, löste in den USA an vielen Orten Proteste aus.

In Berlin versammelten sich mehrere Menschen am Pariser Platz in der Nähe der US-Botschaft. Sie legten Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Auf einem Plakat wurde etwa Gerechtigkeit für Good gefordert.

Am Mittwoch hatte ein Beamter in einem Wohngebiet von Minneapolis mehrere Schüsse auf Good abgegeben, von dem Vorfall kursieren mehrere Videos (queer.de berichtete). Nach Angaben der Behörden soll die dreifache Mutter bei einem ICE-Einsatz die Straße mit ihrem Auto blockiert haben.

Demonstrationen in den USA

Das Heimatschutzministerium sowie US-Präsident Donald Trump warfen Good vor, versucht zu haben, den Beamten zu überfahren, der wiederum aus Notwehr gehandelt habe. Sie warfen der Dichterin und Mutter dagegen vor, eine Kriminelle oder sogar eine Terroristin zu sein. Der demokratische Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, widersprach der Darstellung und verlangte eine transparente Untersuchung. Allerdings hat die Trump-Regierung den lokalen Behörden verboten, sich an den Ermittlungen zu beteiligen  nun liegt die Verantwortung bei der Trump unterstellten Bundespolizei.

Ein Bündnis aus Bürgerrechts- und Migrantenorganisationen hatte für das Wochenende zu landesweiten Protesten unter dem Motto "ICE Out For Good" (ICE raus für immer) aufgerufen. Viele Teilnehmende forderten ein Ende der ICE-Einsätze gegen Migrant*innen und eine strafrechtliche Verfolgung des Beamten. (dpa/cw)

