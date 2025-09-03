"Mein neuer Freund": Cora Schumacher bestätigt neue Liebe



Ralf Schumachers Ex Cora präsentiert ihren neuen Freund (Bild: Joyn)

Heute, 12:29h 2 Min.

Cora Schumacher (49) ist wieder in festen Händen. Nachdem sie am Wochenende ein vertrautes Pärchenfoto geteilt hatte, wurde über den Mann an ihrer Seite spekuliert. Nun bestätigte sie der "Bild"-Zeitung, dass sie sich in einer neuen Beziehung befindet.



"Ja. Steven ist mein neuer Freund", erzählte Cora Schumacher der Zeitung. "Ich fühle mich gerade unwahrscheinlich glücklich." Am Sonntag hatte sie ihr Glück mit einem Instagram-Beitrag öffentlich gemacht. Auf einem Foto ist sie an der Seite eines Mannes zu sehen, den sie verlinkte: Steven Bo Bekendam.



Die beiden lächeln auf dem Schnappschuss gemeinsam in die Kamera, er hat seinen Arm um sie gelegt, im Hintergrund ist ein Fluss zu erkennen. Cora Schumacher verriet in dem Beitrag, dass der Schnappschuss in Wichita Falls im US-Bundesstaat Texas aufgenommen wurde. Dazu teilte sie emotionale Worte auf Englisch: "Er schenkt mir Frieden, er schenkt mir Hoffnung, er lässt mich wieder glauben. Er ist die Bibel neben meinem Bett, das T-Shirt, das ich trage, das Lied, das mir nicht aus dem Kopf geht. Er ist zuverlässig, beständig und er ist wirklich einer der Guten..."



Wie "Bild" nun berichtet, ist der neue Mann an Schumachers Seite Amerikaner, 43 Jahre alt und lebt in Texas. Auf Instagram ist er seit August aktiv. Er scheint sehr sportlich zu sein, präsentierte sich etwa schon beim Radfahren, beim Rugby-Spielen und am Footballfeld. Wie und wo sich die beiden begegnet sind, ist noch nicht bekannt. Allerdings hinterließ die 49-Jährige ihm bereits Ende Oktober unter einem Rugby-Posting ein Katzen-Emoji mit Herzaugen.

Cora zoffte sich mit Ex-Mann Ralf Schumacher

Cora Schumacher war von 2001 bis 2015 mit dem früheren Rennfahrer Ralf Schumacher (50) verheiratet und hat mit ihm einen Sohn, David (24). Nach dessen Coming-out im Juli 2024 entwickelte sich eine regelrechte Schlammschlacht zwischen den beiden. Cora machte ihrem Ex Vorwürfe, dieser wiederum bezichtigte sie der Lüge. Sie war auch in etlichen TV-Formaten zu sehen, wie etwa 2015 bei "Let's Dance", 2018 bei "Promi Big Brother" und 2024 bei "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!". (spot/cw)

