"Heated Rivalry"-Autorin kündigt drittes Buch über Ilya und Shane an

Die TV-Adaption von "Heated Rivalry" ist seit Wochen das Thema unter Serien-Fans  und mittendrin im Hype liefert Autorin Rachel Reid die nächste gute Nachricht: Ein neues Buch über das schwule Liebespaar Ilya Rozanov und Shane Hollander ist auf dem Weg. "Unrivaled" heißt der siebte Band ihrer queeren Eishockey-Romanreihe, der am 29. September 2026 erscheint. Das berichtet "Entertainment Weekly".



Die kanadische Serie über die rivalisierenden Hockey-Profis und ihre geheime Romanze hat sich zum regelrechten Phänomen entwickelt (Serienkritik von queer.de). Die Hauptdarsteller Hudson Williams (24) und Connor Storrie (25) wurden praktisch über Nacht zu viralen Sensationen, eine zweite Staffel ist bereits bestätigt (queer.de berichtete). Perfektes Timing also für Reid, um Nachschub zu liefern.

Geoutet, verheiratet  und im selben Team

"Unrivaled" ist nach "Heated Rivalry" und "The Long Game" bereits das dritte Buch, das sich ganz dem Fanlieblings-Paar widmet. Der Roman setzt genau dort an, wo der Vorgänger endete  und Shane und Ilya befinden sich in einer völlig neuen Lebensphase.



Was die Fans erwartet, verrät die offizielle Buchbeschreibung: "Zum ersten Mal in ihrer Profi-Eishockey-Karriere haben Ilya Rozanov und Shane Hollander nichts mehr zu verbergen", heißt es dort laut "Entertainment Weekly". Nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem sie ihre Liebe geheim hielten, seien sie nun geoutet, verheiratet und spielten sogar im selben Team. Die Unterstützung sei überwältigend  zumindest meistens.



Denn während viele Fans das Paar feiern, formiert sich auch Widerstand. Ein populärer Hockey-Podcast namens "Top Shelf" und die Bewegung "#TakeBackHockey" machen dem Paar das Leben schwer. "Gemeinsam im Rampenlicht zu stehen war alles, was Shane und Ilya sich je gewünscht haben. Jetzt stehen sie möglicherweise vor ihrer größten Herausforderung", fasst die Inhaltsangabe zusammen.

Serien-Star macht Appetit auf Staffel 2

Für künftige Staffeln bieten Reids weitere Romane "Tough Guy", "Common Good" und "Role Model" reichlich Material  plus natürlich die beiden Fortsetzungen der Hollanov-Geschichte. Hudson Williams machte den Zuschauer*innen in einem Unboxing-Video auf HBO Max bereits Appetit auf die zweite Staffel: "Heißer, feuchter, länger", versprach er. Sein Kollege Connor Storrie empfahl den ungeduldigen Fans derweil die Buchvorlage: "Fangt an, 'The Long Game' zu lesen, wenn ihr euch selbst spoilern wollt."



Die erste Staffel von "Heated Rivalry" ist in Deutschland ab dem 4. Februar 2026 auf dem neuen Streamingportal HBO Max zu sehen (queer.de berichtete). (cw/spot)