ESC-Auslosung: Israel tritt im ersten Halbfinale an

Beim Eurovision Song Contest stehen die jeweils 15 Teilnehmenden der beiden Halbfinals fest. Im ersten Semifinale am 12. Mai wird der Beitrag aus Israel unter anderem mit dem von Künstler*innen aus Griechenland, Belgien, Schweden und Kroatien um den Einzug ins Finale konkurrieren, wie die Auslosung in Wien ergab. Im zweiten Semifinale treten unter anderem Dänemark, Rumänien, die Schweiz und Norwegen gegeneinander an.



Die Ergebnisse der Auslosung (Bild: EBU)

Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien sowie Gastgeber Österreich müssen sich nicht qualifizieren, sondern sind bereits fürs Finale gesetzt. Deutschland kann seinen Beitrag laut Auslosung im ersten Halbfinale außer Konkurrenz präsentieren.

Neue Abstimmungsregeln auch bei den Halbfinals

Die Bedeutung des Publikumsvotings ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren bereits im Halbfinale deutlich geringer. Erstmals wird wieder eine Jury über den Einzug von jeweils zehn Teilnehmernden aus den beiden Gruppen in die Final-Show mitbestimmen. Außerdem können die Zuschauer*innen nur mehr bis zu 10 statt wie zuletzt bis zu 20 Stimmen abgeben. Die neuen Regeln gelten auch für das Finale.



Die Auslosung wurde live im TV übertragen

Der 70. Eurovision Song Contest (ESC) in Wien stand monatelang unter dem Eindruck einer Debatte über die Teilnahme Israels. Aus Protest gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen boykottieren dieses Jahr Spanien, Irland, Island, Niederlande und Slowenien das weltweit größte Musikspektakel. Den ESC verfolgten zuletzt 170 Millionen Zuschauer*innen am TV-Gerät oder per Internet. Außerdem wurden auf Social Media rund zwei Milliarden Kontakte verzeichnet.

Ticketverkauf startet

Die Beiträge der insgesamt 35 teilnehmenden Sender aus ebenso vielen Ländern werden in den nächsten Wochen bestimmt. In Deutschland wird am 28. Februar bei einer mehrstündigen ARD-Sendung über den Beitrag entschieden, der in Wien um den Sieg kämpfen soll. Beim ESC 2025 in Basel war für Deutschland das Duo Abor & Tynna am Start und belegte am Ende mit dem Song "Baller" Platz 15.



Am 13. Januar ab 13 Uhr startet der Verkauf der rund 90.000 Tickets für die insgesamt neun Shows während der ESC-Woche. Für den Kauf mussten Interessent*innen sich bereits im Dezember registrieren lassen. Die Stadt Wien ist zum dritten Mal nach 1967 und 2015 Gastgeberin der Musikshow. Der Gesangswettbewerb war nach dem Zweiten Weltkrieg zur Förderung der Völkerverständigung ins Leben gerufen worden. (cw/dpa)