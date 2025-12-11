Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56464

Eurovision Song Contest

ESC-Auslosung: Israel tritt im ersten Halbfinale an

Der 70. Eurovision Song Contest findet im Mai in Wien statt. Am Montagabend wurde per Auslosung entschieden, welche Länder in den beiden Halbfinals antreten.


Die Auslosung der Halbfinals beim ESC sorgte am Montagabend für Spannung (Bild: EBU)
  • Heute, 04:34h 2 Min.

Beim Eurovision Song Contest stehen die jeweils 15 Teilnehmenden der beiden Halbfinals fest. Im ersten Semifinale am 12. Mai wird der Beitrag aus Israel unter anderem mit dem von Künstler*innen aus Griechenland, Belgien, Schweden und Kroatien um den Einzug ins Finale konkurrieren, wie die Auslosung in Wien ergab. Im zweiten Semifinale treten unter anderem Dänemark, Rumänien, die Schweiz und Norwegen gegeneinander an.


Die Ergebnisse der Auslosung (Bild: EBU)

Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien sowie Gastgeber Österreich müssen sich nicht qualifizieren, sondern sind bereits fürs Finale gesetzt. Deutschland kann seinen Beitrag laut Auslosung im ersten Halbfinale außer Konkurrenz präsentieren.

Neue Abstimmungsregeln auch bei den Halbfinals

Die Bedeutung des Publikumsvotings ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren bereits im Halbfinale deutlich geringer. Erstmals wird wieder eine Jury über den Einzug von jeweils zehn Teilnehmernden aus den beiden Gruppen in die Final-Show mitbestimmen. Außerdem können die Zuschauer*innen nur mehr bis zu 10 statt wie zuletzt bis zu 20 Stimmen abgeben. Die neuen Regeln gelten auch für das Finale.

Direktlink | Die Auslosung wurde live im TV übertragen
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Der 70. Eurovision Song Contest (ESC) in Wien stand monatelang unter dem Eindruck einer Debatte über die Teilnahme Israels. Aus Protest gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen boykottieren dieses Jahr Spanien, Irland, Island, Niederlande und Slowenien das weltweit größte Musikspektakel. Den ESC verfolgten zuletzt 170 Millionen Zuschauer*innen am TV-Gerät oder per Internet. Außerdem wurden auf Social Media rund zwei Milliarden Kontakte verzeichnet.

Ticketverkauf startet

Die Beiträge der insgesamt 35 teilnehmenden Sender aus ebenso vielen Ländern werden in den nächsten Wochen bestimmt. In Deutschland wird am 28. Februar bei einer mehrstündigen ARD-Sendung über den Beitrag entschieden, der in Wien um den Sieg kämpfen soll. Beim ESC 2025 in Basel war für Deutschland das Duo Abor & Tynna am Start und belegte am Ende mit dem Song "Baller" Platz 15.

Am 13. Januar ab 13 Uhr startet der Verkauf der rund 90.000 Tickets für die insgesamt neun Shows während der ESC-Woche. Für den Kauf mussten Interessent*innen sich bereits im Dezember registrieren lassen. Die Stadt Wien ist zum dritten Mal nach 1967 und 2015 Gastgeberin der Musikshow. Der Gesangswettbewerb war nach dem Zweiten Weltkrieg zur Förderung der Völkerverständigung ins Leben gerufen worden. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Eurovision Song Contest
06.01.26 | Wettbüros
Israel geht als Favorit in den ESC
24.12.25 | Jahresrückblick, Teil IV
Die queeren Songs des Jahres 2025
17.12.25 | Eurovision Song Contest
ESC 2026 in Wien: The show must go on
15.12.25 | Auch Deutschland ist dabei
35 Länder nehmen am ESC in Wien teil
13.12.25 | "Wir gewinnen eh nie, müssen eh nur alles zahlen"
Söder stellt deutsche Teilnahme am ESC infrage
11.12.25 | Protestaktion
Wegen Teilnahme Israels: Nemo gibt ESC-Pokal zurück
-w-
Neu auf queer.de
TV-Tipp
Queerness in Zeiten des Krieges: "Queens of Joy"
"Sporty Spice" wird 52
Spice Girls gratulieren Melanie C bei Instagram zum Geburtstag
"The White Lotus" und "Heated Rivalry"
Neuer Streamingdienst HBO Max in Deutschland gestartet
Berlin
Sängerin Inga Humpe geht auch mit fast 70 noch ins Berghain
Eurovision Song Contest
ESC-Auslosung: Israel tritt im ersten Halbfinale an
Dritte Staffel für Serien-Hype?
"Heated Rivalry"-Autorin kündigt drittes Buch über Ilya und Shane an
Wegen Korruption gesucht
Polens homophober Ex-Justizminister erhält Asyl in Ungarn
Augsburg
Tat mit homophobem Motiv? Landgericht verhandelt Fall gegen vier mutmaßliche Schläger