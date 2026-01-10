Sängerin Inga Humpe geht auch mit fast 70 noch ins Berghain

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Inga Humpe im Jahr 2022 (Bild: Superbass / wikipedia)

Die mit der Band 2raumwohnung bekanntgewordene Sängerin Inga Humpe geht auch mit fast 70 Jahren noch in den Berliner Technoclub Berghain. "Das Berghain ist und bleibt ein Tempel für mich", sagte sie dem "Stern" über den äußerst queer­freundlichen und sexpositiven Club.

Mit ihrem Geburtstag am Dienstag geht sie betont gelassen um: "Meine Devise ist: 70 ist besser als 80." Zudem gebe es in der Altersgruppe mittlerweile jede Menge "cooler Vorbilder", dazu zählt sie Cher, Jane Fonda oder Mick Jagger.

Humpe wuchs im Ruhrgebiet auf, zog aber bereits in den 1970er Jahren nach Berlin. 2000 gründete sie zusammen mit dem Musiker und Komponisten Tommi Eckart die Band 2raumwohnung ("36 Grad").

Erst im Oktober hatte die ebenfalls 69-jährige Entertainerin Désirée Nick erklärt, dass sie sich im Berghain fit tanze (queer.de berichtete). (cw/dpa)

