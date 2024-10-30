Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
"Sporty Spice" wird 52

Spice Girls gratulieren Melanie C bei Instagram zum Geburtstag

Zum 52. Geburtstag von Melanie C melden sich ihre früheren Spice-Girls-Kolleginnen auf Instagram mit Glückwünschen zu Wort. Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel B und Victoria Beckham richten persönliche Worte an die Sängerin.


Melanie C, hier 2019 beim CSD Köln, ist auch unter dem Spitznamen "Sporty Spice" bekannt (Bild: Raimond Spekking / wikipedia)
  • Heute, 05:07h 2 Min.

Melanie C (52) wurde zu ihrem Geburtstag öffentlich von ihren früheren Spice-Girls-Kolleginnen beglückwünscht. Emma Bunton (49), Geri Halliwell (53), Mel B (50) und Victoria Beckham (51) gratulierten der Sängerin mit persönlichen Posts und Stories auf Instagram.

Mel B, eigentlich Melanie Brown postete ein Bild, das sie bei einer Umarmung mit dem Geburtstagskind zeigt und schrieb dazu: "Alles Gute zum Geburtstag, meine Melanie! Ich hab dich so lieb und bin immer so stolz auf dich!!! Ich vermisse dich, bewundere dich und kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen...".

Victoria Beckham gratuliert via Instagram Story

In ihrer Instagram-Story teilte Victoria Beckham ein gemeinsames Foto, auf dem sie zusammen mit Melanie C, Emma Bunton und Mel B zu sehen ist.

Dazu schrieb sie: "Happy Birthday Melanie C" und ergänzte die Glückwünsche mit "Kisses", wobei sie Mel B und Emma Bunton in der Story markierte.

Geri Halliwell: "Ich hab dich so lieb"

Geri Halliwell postete ein Bild, das sie gemeinsam mit Melanie C Hand in Hand auf der Bühne zeigt. Ihre Caption dazu lautet: "Alles Gute zum Geburtstag, @melaniecmusic! Ich hab dich so lieb. Du bist eine Seelenverwandte, eine wirklich liebevolle und nette Person, und ich bin froh, dich zu kennen...".

Auch Emma Bunton gratulierte ihrer Bandkollegin mit einem Instagram-Post. Sie teilte ein gemeinsames Foto mit Melanie C und schrieb dazu: "Alles Gute zum Geburtstag an meine wunderschöne Freundin @melaniecmusic. Durch jedes Kapitel, jedes Lachen und jedes Abenteuer waren wir immer füreinander da. Ich bin heute und immer so dankbar für dich. Hab dich ganz doll lieb".

Comeback-Gerüchte halten sich hartnäckig

Offenbar steht sich die ehemalige Girlgroup noch immer sehr nah  auch die Comeback-Gerüchte der Spice Girls halten sich hartnäckig: Nach ihrem Auftritt bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele 2012 in London gab es 2019 eine Tour, allerdings ohne Victoria Beckham. Zum 30-jährigen Jubiläum der Band 2026 wird nun erneut spekuliert, dass ein Live-Comeback stattfinden könnte.

Im November letzten Jahres war Melanie C in der TV-Show "Good Morning America" zu Gast, um ihr kommendes Soloalbum "Sweat" vorzustellen, das im Mai 2026 erscheinen soll. Zu einem möglichen Comeback sagte sie damals: "Wir sind einfach so stolz auf das Vermächtnis, das wir haben, und mittlerweile haben wir Fans aus neuen Generationen, die die Spice Girls lieben. Deshalb würde ich gern wieder mit den Mädels auf die Bühne gehen." (cw/spot)

