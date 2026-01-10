Berliner Preis für Lesbische* Sichtbarkeit: Jetzt Vorschläge einreichen!

Heute, 06:50h 1 Min.

Der Berliner Senat verleiht zum fünften Mal den Berliner Preis für Lesbische* Sichtbarkeit. "Dieser Preis macht deutlich, wie vielfältig und sichtbar lesbisches* Leben in Berlin ist", erklärte Cansel Kızıltepe (SPD), Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Anti­diskriminierung. "Ich freue mich sehr auf viele Nominierungen und bin gespannt auf die Preisträgerin*."



Für den mit 5.000 dotierten Preis vorgeschlagen werden können Personen, Gruppen und Initiativen, die durch ihr Handeln und ihr Engagement für lesbische* Sichtbarkeit eine Spur in Berlin hinterlassen haben. Bis zum 1. März 2026 können Vorschläge über ein Nominierungsformular eingereicht werden.



Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre verliehen. Zuletzt erhielt 2024 die Fotografin und Fotojournalistin Deborah Moses Sanks den Preis (queer.de berichtete). In diesem Jahr wird neben der Hauptauszeichnung auch die wichtige Arbeit der weiteren Nominierten stärker gewürdigt: Die Shortlist-Plätze zwei und drei erhalten ebenfalls ein Preisgeld in Höhe von jeweils 2.500 Euro. (cw)