Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56471

"Am Ende wird es gut sein"

ESC-Sängerin Michelle schließt Comeback aus

Schlagersängerin Michelle geht nach 34 Jahren im Musikgeschäft in Rente. Sie will sich nun dem Thema Spiritualität widmen.


Michelle am 10. Januar in der TV-Show Schlagerchampions 2026 (Bild: IMAGO / Future Image)
  • Heute, 10:11h 3 Min.

Noch eine letzte Tournee mit 20 Konzerten quer durch Deutschland: Damit verabschiedet sich Schlagersängerin Michelle jetzt nach mehr als 30 Jahren aus dem Musikgeschäft.

Wehmütig sei sie nicht, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in ihrem letzten Interview zum Karriere-Aus. "Ich bin mir mit jeder Sekunde sicherer, dass es der richtige Moment ist, dieses wichtige Kapitel in meinem Leben abzuschließen und neue Wege zu gehen."
Comeback ist ausgeschlossen

Am 18. Januar startet ihre "Zum letzten Mal"-Abschiedstournee in Lingen, die an ihrem 54. Geburtstag am 15. Februar in Berlin endet. "In jeder Stadt wird es eine sehr emotionale Reise, weil es in jeder Stadt für die Menschen das letzte Mal ist", sagte die Sängerin. Die ausgewählten Songs seien eine "krasse Reise" durch ihr Leben. "Wir haben eine tolle Mischung von Alt und Neu aus fast 34 Jahren."

Es werde auf gar keinen Fall ein Comeback geben. "Diese Entscheidung habe ich ja nicht von heute auf morgen getroffen. Das ist eine Entwicklung, die stattgefunden hat über Jahre." Sie wolle nicht mehr so viel reisen, jedes Wochenende unterwegs sein, 100.000 Kilometer im Jahr auf der Autobahn fahren. "Ich will die Zeit, die ich jetzt für mich habe, anders nutzen."

Letztes Album erscheint am Freitag

Am Freitag (16. Januar) bringt Michelle ihr letztes Album "Flutlicht" vom Sommer 2024 als "Wahnsinnig Edition" (Amazon-Affiliate-Link ) mit neun neuen Songs heraus. Es sei ihr persönlichstes Werk, das viele Höhen und Tiefen ihres Lebens widerspiegele. Sie scheue kein Thema und singe auch über ihren Suizidversuch.

Die in Villingen-Schwenningen geborene Künstlerin errang obere Plätze in den Charts, war Dauergast in Fernsehshows, füllte Konzerthallen und sammelte Gold und Platin für verkaufte Alben. Mit dem Lied "Wer Liebe lebt" vertrat sie 2001 Deutschland beim Eurovision Song Contest  und landete auf Platz acht.

Playlist-Direktlink
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

In der Liebe glücklich

Sie habe in ihrem Leben auch viele Tiefpunkte erlebt: schwere Kindheit, Privatinsolvenz, Enttäuschungen, Schlaganfall. "Heute weiß ich, dass alles richtig ist, was im Leben passiert. Auch die schlimmen Dinge, die passieren, gehören dazu." Sie habe viel daraus gelernt. "Sonst wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin."

Das wäre auch die Botschaft, die sie ihren Fans gerne mitgeben würde: "Egal, was im Leben passiert, und wenn es sich auch im Moment nicht so anfühlt: Es ist alles richtig und am Ende wird es gut sein."

In der Liebe sei sie glücklich: Sie ist mit dem 29-jährigen Musiker Eric Philippi verlobt. Das Paar lebt im Saarland. Ob sie und Philippi heiraten wollen? "Es ist noch nichts geplant, aber wir haben das vor."

Was kommt danach?

Sie wolle sich dem Thema Spiritualität widmen. "Ich spüre, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mich noch mehr mit Menschen zu beschäftigen, die in ihrem Leben an einem Punkt stehen und nicht verstehen, warum alles so ist, wie es ist", sagte die Sängerin, die eigentlich Tanja Hewer heißt. Bisher habe sie über die Musik ihren Fans Botschaften "geschenkt", die ihnen das Leben vielleicht leichter gemacht hätten.

"Ich bin dankbar, dass ich diesen Start haben durfte. Aber ich weiß, da ist noch mehr. Ja, das reicht mir jetzt einfach nicht mehr", sagte Michelle. Menschen noch mehr persönlich begleiten: Das wolle sie nun zur Aufgabe machen. (dpa/cw)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (28) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Eurovision Song Contest
13.01.26 | Eurovision Song Contest
ESC-Auslosung: Israel tritt im ersten Halbfinale an
06.01.26 | Wettbüros
Israel geht als Favorit in den ESC
24.12.25 | Jahresrückblick, Teil IV
Die queeren Songs des Jahres 2025
17.12.25 | Eurovision Song Contest
ESC 2026 in Wien: The show must go on
15.12.25 | Auch Deutschland ist dabei
35 Länder nehmen am ESC in Wien teil
13.12.25 | "Wir gewinnen eh nie, müssen eh nur alles zahlen"
Söder stellt deutsche Teilnahme am ESC infrage
-w-
Neu auf queer.de
Adelaide United in der Kritik
Josh Cavallo: Schwuler Fußballer wirft Ex-Club Homophobie vor
"Am Ende wird es gut sein"
ESC-Sängerin Michelle schließt Comeback aus
Gewinnspiel
Ballet Revolución
Video des Tages
"One Piece": Neuer Trailer zu Staffel zwei zeigt Baroque-Firma
Nominierungsaufruf
Berliner Preis für Lesbische* Sichtbarkeit: Jetzt Vorschläge einreichen!
TV-Tipp
Queerness in Zeiten des Krieges: "Queens of Joy"
"Sporty Spice" wird 52
Spice Girls gratulieren Melanie C bei Instagram zum Geburtstag
"The White Lotus" und "Heated Rivalry"
Neuer Streamingdienst HBO Max in Deutschland gestartet