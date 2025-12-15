Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56472

Adelaide United in der Kritik

Josh Cavallo: Schwuler Fußballer wirft Ex-Club Homophobie vor

Ausgrenzung, Spott im Teamchat: Josh Cavallo erhebt schwere Vorwürfe gegen Adelaide United. Er hinterfragt sogar seine Entscheidung zum Coming-out. Sein Ex-Club wehrt sich öffentlich.


Josh Cavallo erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen alten Verein aus dem australischen Adelaide (Bild: IMAGO / AAP)
  • Heute, 10:28h 2 Min.

Der schwule australische Fußballer Josh Cavallo hat vier Jahre nach seinem Coming-out schwere Vorwürfe gegen Ex-Club Adelaide United erhoben. "Unter der neuen Führung wurde deutlich, dass ich aus politischen Gründen nicht mehr auf dem Platz stehen durfte. Es war schwer zu akzeptieren, dass mein eigener Verein homophob war", schrieb der 26-Jährige bei Instagram: "Ich war wütend, weil man dachte, ich würde wegen Verletzungen nicht spielen, dabei war es in Wirklichkeit die interne Homophobie, die mich auf die Bank setzte."

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Es seien vor seinem Abschied im vergangenen Sommer zum englischen Club Peterborough Sports Entscheidungen getroffen worden von Leuten in Machtpositionen, "die meine Chancen blockiert haben, nicht wegen meines Talents, sondern wegen meiner sexuellen Orientierung", schrieb Cavallo. "Als ich dann noch in einem Gruppenchat sah, wie sich Teamkollegen über ein Foto von mir und meinem Partner lustig machten, verschlimmerte das den Schmerz nur noch."

Direktlink | Die Anschuldigungen waren ein großes Thema in den australischen Nachrichtensendungen
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Club wehrt sich gegen Vorwürfe

Der australische Erstligist Adelaide United wehrte sich in einer öffentlichen Stellungnahme gegen die von Cavallo erhobenen Vorwürfe. Der Verein weise diese "einschließlich jeglicher Andeutung, Adelaide United sei homophob, entschieden zurück", heißt es in dem Statement: "Alle Entscheidungen bezüglich der Mannschaftsaufstellung werden ausschließlich auf sportlicher Grundlage getroffen."

/ AdelaideUnited

Cavallo beschrieb die Situation anders. Seine Leistungen im Training seien "ständig ignoriert" worden. Bei ihm seien deswegen Zweifel aufgekommen, ob sein Coming-out während der aktiven Karriere die richtige Entscheidung war. "Ich fühlte mich unglaublich isoliert und fragte mich, ob es ein Fehler gewesen war, meine Geschichte zu teilen." Er habe sich gefragt, "ob ich meine Sexualität hätte geheim halten sollen".

Neuanfang soll Liebe zum Fußball zurückbringen

Cavallo hatte 2021 seine Homosexualität öffentlich gemacht  als erster Spieler der A-League, der höchsten Spielklasse Australiens (queer.de berichtete). Letztes Jahr hatte er öffentlich berichtet, dass er noch heute "tägliche Morddrohungen" erhalte (queer.de berichtete). Nach seinen Erfahrungen sei die Fußball-Welt immer noch ein sehr "toxischer Platz".

Instagram | Cavallo spielt jetzt in Peterborough im Osten Englands
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Inzwischen spielt der Linksverteidiger im unterklassigen englischen Fußball  genauer gesagt in der sechsten Liga. "Dieser Neuanfang in Großbritannien hat mir geholfen, wieder aufatmen zu können, und ich hoffe, ich kann die Liebe zu diesem Sport, der mir so viel bedeutet, wiederentdecken", schrieb Cavallo. (dpa/dk)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (15) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Fußball
05.01.26 | Fußballerin des Jahres 2024
Ann-Katrin Berger veröffentlicht Autobiografie
29.12.25 | Fußball
Bayern-Torjägerin Schüller wechselt zu ManUnited
25.12.25 | Fußball
Iran will Pride-Spiel bei WM unbedingt verhindern
22.12.25 | Bundesliga
Ex-Nationalspielerin Peter wird Eintracht-Sportdirektorin
19.12.25 | Fußball
Torhüterin Berger setzt Nationalelf-Karriere fort
15.12.25 | Pride-Spiel zwischen Iran und Ägypten
Nouripour: "Wenn die Mullahs das nicht aushalten, ist es ihr Pech"
-w-
Neu auf queer.de
Adelaide United in der Kritik
Josh Cavallo: Schwuler Fußballer wirft Ex-Club Homophobie vor
"Am Ende wird es gut sein"
ESC-Sängerin Michelle schließt Comeback aus
Gewinnspiel
Ballet Revolución
Video des Tages
"One Piece": Neuer Trailer zu Staffel zwei zeigt Baroque-Firma
Nominierungsaufruf
Berliner Preis für Lesbische* Sichtbarkeit: Jetzt Vorschläge einreichen!
TV-Tipp
Queerness in Zeiten des Krieges: "Queens of Joy"
"Sporty Spice" wird 52
Spice Girls gratulieren Melanie C bei Instagram zum Geburtstag
"The White Lotus" und "Heated Rivalry"
Neuer Streamingdienst HBO Max in Deutschland gestartet