Ex-Frau von Amazon-Gründer spendet 45 Millionen Dollar an queere Organisation

Heute, 12:54h 2 Min.

Die US-Milliardärin und Ex-Frau von Amazon-Gründer Jeff Bezos, MacKenzie Scott, hat 45 Millionen Dollar (rund 38,6 Millionen Euro) an eine Organisation gespendet, die sich in den USA für queere Jugendliche einsetzt. Das Trevor Project habe in den 27 Jahren seines Bestehens noch nie eine so großzügige Spende erhalten, erklärte Geschäftsführer Jaymes Black am Montag. Damit könne die Organisation ihre Angebote für queere Jugendliche "langfristig" aufrechterhalten. "Diese Spende ist ein kraftvoller Schritt, um unsere nachhaltige Handlungsfähigkeit weiter auszubauen  doch unsere Organisation wird weiterhin mit einer der größten öffentlichen Gesundheitskrisen unserer Zeit konfrontiert sein: dem Suizid von queeren Jugendlichen", so Black weiter.



Das Trevor Project setzt sich für suizidgefährdete queere Jugendliche ein und bietet unter anderem ein Krisentelefon an. Im Sommer hatte die Regierung von US-Präsident Donald Trump die Gelder für Suizidprävention und Angebote für queere Jugendliche zusammengestrichen. Das Trevor Project verlor durch die Entscheidung nach eigenen Angaben etwa 25 Millionen Dollar an Bundesmitteln.

Scott will einen Großteil ihres Vermögens spenden

Scott hat sich schon vor Jahren verpflichtet, einen Großteil ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Nach Angaben ihrer Stiftung Yield Giving hat sie seit 2019 insgesamt rund 26 Milliarden Dollar an tausende gemeinnützige Organisationen gespendet, darunter auch mehrere Anti-Diskriminierungsorganisationen. Ihr Vermögen wird derzeit auf rund 35 bis 40 Milliarden US-Dollar geschätzt.



Das Trevor Project hatte im Oktober 2025 eine Studie veröffentlicht, wonach sich die psychische Gesundheit von queeren Jugendlichen über einen Zeitraum von etwa 18 Monaten  von September 2023 bis März 2025  verschlechtert habe. Die Studie begleitete mehr als 1.600 LGBTQ-junge Menschen in den gesamten USA und berichtete, dass bei ihnen im Laufe der Zeit die Raten von Angstzuständen, Depressionen und suizidalen Gedanken zunahmen. (AFP/cw)