Absage

Conchita Wurst will nicht mehr bei ESC-Veranstaltungen auftreten

Viele Fans haben gehofft, dass Conchita Wurst beim 70. ESC in Wien einen Auftritt hinlegen wird. Daraus wird jetzt aber nichts.


Conchita Wurst sagt dem ESC leise Servus (Bild: Michael Clemens / ZDF)

  • Heute, 13:09h 2 Min.

ESC-Ikone Conchita Wurst will künftig nicht mehr an Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Eurovision Song Contest teilnehmen. Das kündigte Tom Neuwirth, der Österreichischer hinter der Kunstfigur Conchita, vier Monate vor dem 70. europäischen Musikfestival in Wien auf Instagram an. Es handele sich um eine persönliche Entscheidung, erklärte der 37-Jährige.

"Ich löse mich, um andere berufliche Projekte stärker in den Fokus zu rücken und Neues entstehen zu lassen", hieß es in der Mitteilung vom Dienstag. Der Song Contest habe sein Leben als "Bühne, Zuhause, Sprungbrett" geprägt, so Neuwirth.

Vom Eurovision-Sieg zur vielbeschäftigten ESC-Figur

Mit langen Haaren, Bart und langem Kleid hatte Conchita Wurst den ESC 2014 in Kopenhagen mit dem Song "Rise Like a Phoenix" für Österreich gewonnen. Das war zuvor lediglich Udo Jürgens (1934-2014) gelungen. Letztes Jahr konnte der queere Sänger JJ einen dritten Sieg für die Alpenrepublik einfahren (queer.de berichtete).

Auch nach ihrem Erfolg vor rund zwölf Jahren war Conchita bei weiteren Ausgaben des Wettbewerbs und bei Veranstaltungen rund um den ESC-Zirkus aufgetreten. 2015 eröffnete sie etwa das Finale in Wien mit dem Motto-Lied "Building Bridges". Letztes Jahr war Wurst Jurymitglied der Vorauswahl-Show "Chefsache ESC 2025  Wer singt für Deutschland?".

Playlist-Direktlink | Um Conchita Wurst beim ESC zu sehen, müssen wir auf alte Videos zurückgreifen
Der ESC-Verantwortliche des österreichischen Gastgeber-Senders ORF, Michael Krön, hatte im vergangenen August in einem Interview der Nachrichtenagentur APA die Hoffnung geäußert, dass Conchita Wurst im Mai auch Teil der ESC-Jubiläumsshow in Wien sein werde. Nach ihrer Entscheidung erklärte Krön am Dienstag gegenüber der "Presse": "Wir nehmen die Entscheidung von Conchita Wurst, sich aus dem Eurovision-Kontext zurückzuziehen, zur Kenntnis und respektieren sie. Ihr Beitrag ist ein wichtiger Teil der österreichischen Song-Contest-Geschichte. Für seine zukünftigen Projekte wünschen wir Tom Neuwirth alles Gute." (dpa/spot/dk)

