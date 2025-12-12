Mutter zu transfreundlich: Elon Musk will alleiniges Sorgerecht für sein 14. Kind



Milliardär Elon Musk hat das alleinige Sorgerecht für seinen einjährigen Sohn mit der konservativen Influencerin Ashley St. Clair gefordert, nachdem sie öffentlich Reue für transfeindliche Äußerungen bekundet hatte. Der 54-Jährige erklärte, er wolle vor Gericht ziehen, um ihren gemeinsamen Sohn Romulus der 27-jährigen St. Clair wegnehmen zu lassen. Die Geburt des Kindes hatte sie im vergangenen Jahr bekannt gegeben; er wurde demnach im September 2024 geboren.



"Ich werde heute das volle Sorgerecht beantragen, angesichts ihrer Aussagen, die andeuten, dass sie möglicherweise einen einjährigen Jungen transitionieren zu wollen", schrieb Musk am Montag auf seiner eigenen Plattform X.



Bei dem X-Beitrag nahm es Musk mit der Wahrheit nicht so genau: St. Clair hatte nie gesagt, dass sie plane, ihren Sohn einer Geschlechtsanpassung zu unterziehen. Die in Manhattan lebende Mutter, die auch einen Sohn aus einer früheren Beziehung hat, veröffentlichte vielmehr eine X-Stellungnahme als Reaktion auf Social-Media-Nutzer*innen, die sie aufgefordert hatten, sich zu der "offenen Transphobie" in früheren Kommentaren über Vivian Jenna Wilson zu äußern  Musks entfremdeter 21-jähriger trans Tochter.

St. Clair: "Ich empfinde enorme Schuld" über transfeindliche Äußerungen

"Ich empfinde enorme Schuld für meine Rolle", schrieb St. Clair über ihre transfeindlichen Äußerungen der Vergangenheit. "Und noch mehr Schuld darüber, dass Dinge, die ich in der Vergangenheit gesagt habe, der Schwester meines Sohnes möglicherweise noch mehr Schmerz zugefügt haben." Sie fuhr fort: "Ich weiß nicht wirklich, wie ich vieles davon wiedergutmachen kann, aber ich habe privat unglaublich hart daran gearbeitet, zu lernen und für jene innerhalb der trans Community einzutreten, die ich verletzt habe."



St. Clair erklärte außerdem, sie habe lange gezögert, ihre früheren Aussagen zurückzunehmen, aus Angst, dies könne als "unehrlich" dargestellt werden. "Sogar diese Antwort wird wieder rechte Hysterie auslösen, aber ja, es tut mir leid", schrieb sie. "Sagt mir, wie ich helfen kann."



Die Mutter von Romulus hatte etwa 2021 ein transphobes Kinderbuch mit dem Titel "Elephants Are Not Birds" (Elefanten sind keine Vögel) veröffentlicht, das von ihr als "entschiedene Zurückweisung von Trans-Akzeptanz" beworben worden war. Mehrfach zweifelte sie die Existenz von trans Personen an.



Musk, der Vater von 13 weiteren Kindern ist, hatte nach der Geburt des Kindes zunächst erklärt, er sei sich nicht sicher, ob es tatsächlich von ihm sei. Nachdem St. Clair jedoch auf X schrieb, Musk habe sich finanziell an ihrem Kind "gerächt", betonte er, er habe ihr 2,5 Millionen US-Dollar sowie zusätzlich 500.000 US-Dollar pro Jahr für die Erziehung des Jungen gezahlt. St. Clair konterte, Musk habe sich "geweigert", einen Vaterschaftstest für Romulus zu machen.



Anfang dieses Monats beschuldigte St. Clair außerdem Musks KI-Bot auf X, Grok, dafür genutzt worden zu sein, unangemessene sexualisierte Bilder von ihr als Kind zu erzeugen.

Musk erklärte eigene Tochter wegen ihrer Geschlechtsidentität für tot

Musk hatte  wie früher auch St. Clair  immer wieder öffentlich seine Tochter Vivian Jenna Wilson wegen ihrer Trangeschlechtlichkeit in der Öffentlichkeit attackiert. So behauptete er mehrfach, sie sei von einem "kommunistischen, woken Virus" befallen (queer.de berichtete). 2024 erklärte er seine trans Tochter sogar für tot (queer.de berichtete). (dk)