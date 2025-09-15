Bayerischer Filmpreis: Auszeichnung für "Kanu des Manitu"

Heute, 13:47h 2 Min.

Comeback mit Auszeichnung: Michael Bully Herbig (57) darf sich über eine besondere Ehre freuen. Der Münchner Komiker, Regisseur und Produzent wird bei der 47. Verleihung des Bayerischen Filmpreises für seinen Film "Das Kanu des Manitu" (2025) als "Erfolgreichster Film" ausgezeichnet, wie die Bayerische Staatsregierung am Dienstag bekanntgab.



Die feierliche Gala findet am 23. Januar im Münchner Prinzregententheater statt. Staatsminister Florian Herrmann (CSU) würdigt den Preisträger mit den Worten: "Nach 24 Jahren zurück im Sattel: 'Das Kanu des Manitu' zeigt die Strahlkraft bayerischen Filmschaffens und beweist, wie stark Kino ist  voller Humor, kultiger Figuren und frischer Ideen."

Fortsetzung eines Kultfilms

Mit dem Sequel knüpft Herbig an seinen großen Erfolg "Der Schuh des Manitu" aus dem Jahr 2001 an. Damals avancierte die Western-Parodie zum erfolgreichsten deutschen Film seit der Wiedervereinigung. Die Fachjury zeigt sich beeindruckt von der Fortsetzung und lobt laut Pressemitteilung die "gelungene Mischung aus pointiertem Witz, visueller Raffinesse und erzählerischer Leichtigkeit".



Besonders hebt das Gremium Herbigs Vielseitigkeit hervor. Als Autor, Regisseur und Produzent vereint er sämtliche kreativen Fäden in einer Hand. "Bei Michael Bully Herbig kommen wie kaum einem anderen im deutschen Film künstlerische Leistung und Erfolg bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zusammen", betont Minister Herrmann.

Einer der renommiertesten deutschen Filmpreise

Der Bayerische Filmpreis zählt seit seiner ersten Vergabe 1979 zu den bedeutendsten Auszeichnungen der deutschen Filmbranche. Mit einem Preisgeld von insgesamt 300.000 Euro gehört er zu den bestdotierten seiner Art. Eine zwölfköpfige unabhängige Fachjury vergibt die begehrten Trophäen in elf Kategorien. Als Preissymbol dient die Porzellanfigur Pierrot aus der Commedia dell'Arte von Franz Anton Bustelli, wie der Bayerische Rundfunk mitteilt.



Die Verleihungsgala wird ab 22 Uhr im BR-Fernsehen übertragen. Moderatorin Sandra Rieß (39) führt durch den Abend. Bereits ab 19 Uhr wird in der ARD Mediathek übertragen, dann berichtet Christina Wolf vom Geschehen auf dem roten Teppich. Eine Zusammenfassung läuft zudem am 25. Januar um 0:20 Uhr bei 3sat. (spot/cw)