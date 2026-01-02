"Heated Rivalry": Das sind die Stars der Hype-Serie

Heute, 04:20h 4 Min.

Eine schwule Eishockey-Romanze erobert derzeit die Herzen internationaler Streaming-Zuschauer*innen: "Heated Rivalry" erzählt die Geschichte von Shane Hollander und Ilya Rozanov  zwei Profisportler, deren erbitterte Rivalität auf dem Eis nur Fassade für eine geheime Liebesbeziehung ist. Die Serie basiert auf der "Game Changers"-Buchreihe von Autorin Rachel Reid und ist seit ihrer Veröffentlichung ein virales Phänomen. Am 6. Februar kommt die Show endlich auch nach Deutschland (queer.de berichtete). Höchste Zeit also, sich ihren zwei Hauptdarstellern zu widmen: Connor Storrie (25) und Hudson Williams (24).



Connor Storrie verkörpert den russischen Eishockey-Star Ilya Rozanov. Was viele Zuschauer*innen überraschen dürfte: Der Schauspieler stammt aus Odessa in West Texas und hat keinerlei russische Wurzeln. Wie "Teen Vogue" berichtet, lernte Storrie die russischen Dialoge mit täglichen vierstündigen Sprachkursen in nur drei Wochen. Das Ergebnis überzeugt offenbar: Russische Zuschauer*innen loben seinen Akzent in den höchsten Tönen.



Seine Faszination für die russische Sprache half ihm bei der Vorbereitung auf "Heated Rivalry". "Ehrlich gesagt fand ich die russische Sprache und Kultur schon immer richtig cool. Sie ist so anders als die amerikanische Kultur", erklärte er im Interview mit "ETalk". Statt Eishockey trainierte Storrie in seiner Kindheit als Turner.



Vor "Heated Rivalry" sammelte er unter anderem Erfahrung in dem Coming-of-Age-Film "Riley" (2023) und in einer Nebenrolle in "Joker: Folie à Deux" an der Seite von Oscarpreisträger Joaquin Phoenix. "Ich konnte einfach nicht glauben, dass ich dort war und was ich tat", verriet Storrie im Oktober 2024 gegenüber "Variety". "Alles war so geheim. Ich habe zwei Jahre lang niemandem etwas erzählt." Der Ruhm ist trotzdem noch neu für ihn: Vor acht Monaten habe er noch als Kellner Tische abgewischt, erzählte Storrie vor wenigen Tagen bei der Verkündung der Nominierten der SAG Awards.

Hudson Williams: Der halb-koreanische Durchstarter

Shane Hollander wird von Hudson Williams verkörpert, ein Charakter, in den sich der halb-koreanische Schauspieler nach eigener Aussage sofort verliebt hat. "Schon beim Lesen der Audition-Szenen habe ich mich in ihn verliebt. Als ich Episode 6 fertig gelesen hatte, habe ich geweint. Ich hatte das Gefühl, niemand anderes darf ihn spielen. Ich musste ihn spielen", berichtete Williams dem "Out Magazine".



Williams, dessen Mutter Koreanerin ist und dessen Vater britisch-niederländisch-kanadische Wurzeln hat, sprach auch über die Bedeutung seiner Herkunft. "Meine Mutter dachte immer, es würde für mich schwerer werden, in Film und Schauspiel Fuß zu fassen, weil sie niemanden gesehen hatte, der so aussah wie ich", erzählte er "The PR Press". "Heated Rivalry" markiert seine erste große TV-Rolle nach Gastauftritten in Serien wie "Tracker" und "Allegiance" sowie diversen TV-Filmen. Zuvor hatte er sich als Autor und Regisseur von Kurzfilmen wie "Rancid" (2024) einen Namen gemacht (queer.de berichtete).

Das Geheimnis ihrer Chemie

Die elektrisierende Verbindung zwischen Storrie und Williams auf dem Bildschirm kommt nicht von ungefähr. Beide beschreiben sich als Menschen, für die körperliche Nähe eine wichtige Ausdrucksform ist. "Wir sind beide ziemlich taktile Menschen, was die Love Language angeht", erklärte Storrie gegenüber "Swooon". "Wir mögen beide körperliche Berührung, ob mit Freunden, Familie oder Partnern. Wir sind uns auch super schnell super nahegekommen, was es noch einfacher macht."



Serien-Schöpfer Jacob Tierney verriet dem Magazin das Konzept hinter den intimen Szenen: "Wir haben darüber gesprochen, dass diese beiden sich jedes Mal berühren wollen, wenn sie es nicht tun. Das Nicht-Berühren sollte für sie schwieriger sein als das Berühren."



Williams beschrieb die Herausforderung dieser Herangehensweise: "Manchmal ist eine heftige Sexszene einfacher als eine Gesprächsszene, in der man ein Bein oder eine Schulter berühren möchte. Es kann sich anfühlen wie eine zehn Meilen lange Fahrt, nur um eine Wange zu streifen." Die enge Beziehung zu seinem Co-Star habe ihm geholfen, diese Momente authentisch zu gestalten: "Wir hatten so eine gute Beziehung, dass ich mich auf diese Weise durch Shane und mit Connor ausdrücken konnte. Das war wirklich wunderschön." (cw/spot)