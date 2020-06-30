Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Hamburg

Freund*­innen und Weggefährt*­innen feiern Corny Littmann

50 Jahre auf der Bühne: Corny Littmann kann auf eine abwechslungsreiche Karriere zurückblicken  als Schauspieler, Regisseur und schwuler Aktivist.


Corny Littmann (Bild: Julia Schwendner)

  • Heute, 08:54h 1 Min.

Freund*innen und Weggefährt*innen haben das 50. Bühnenjubiläum von Theaterchef Corny Littmann im Schmidt Theater gefeiert. In einer launigen Reise ließen die Moderator*innen Anke Harnack und Helge Fuhst zusammen mit dem 73-Jährigen seine Karriere als Schauspieler, Regisseur und schwulen Aktivist Revue passieren  von seinem ersten Auftritt 1976 mit der Theatergruppe "Brühwarm" in der Fabrik über die "Schmidt Mitternachtsshow" bis hin zu seiner jüngsten Inszenierung "Der 50-Dollar-Diktator" im Schmidt Theater.

Auch Marlene Jaschke schaute vorbei

Unter den Gästen am Dienstagabend waren unter anderen Jutta Wübbe alias Marlene Jaschke, Sängerin Mary Roos, Kabarettist Wolfgang Trepper, Liedermacher Rolf Zuckowski und Moderator Yared Dibaba.

Littmann wurde 1952 in Münster geboren. Mit 15 Jahren kommt er nach Hamburg, wo er Abitur macht und in der wilden Studentenzeit Psychologie studieren will. Dabei entdeckt er seine Liebe zum Theater. 1976  mit 23 Jahren  gründete er zusammen mit Hans-Georg Berger die Theatergruppe "Brühwarm", die erste offen homosexuelle Theatergruppe in Deutschland. Mittlerweile ist er Leiter von gleich drei Theatern auf der Hamburger Reeperbahn: Das Schmidt Theater, das Schmidts Tivoli und das Schmidtchen. (cw/dpa)

