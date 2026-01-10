Nach Krebsbehandlung: Barry Manilow gibt neue Tourdaten bekannt

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  • Heute, 11:34h 1 Min.

Barry Manilow tourt nach einer OP wieder (Bild: PhilipRomanoPhoto / wikipedia)

Kurz vor Weihnachten gab der schwule Sänger Barry Manilow (82) bekannt, dass er an Lungenkrebs erkrankte und operiert werden muss (queer.de berichtete). Er verschob seine Konzerte im Januar auf unbestimmte Zeit. Nun meldet sich der Sänger von "Copacabana" oder "Mandy" mit neuen Konzertdaten.

Laut einer Mitteilung wurde der an Krebs erkrankte Sänger inzwischen an der Lunge operiert. "Dank der Früherkennung verlief die Operation gut, und sein Ärzteteam ist optimistisch", zitiert das Branchenmagazin "Variety". Die Tourdaten vom Januar wurden darum auf März und April verschoben. Die Konzertreihe des 82-jährigen New Yorkers startet am 27. Februar in Florida und endet am 29. April in Duluth, Georgia.

Neben den verschobenen Konzerten hat Manilow gleich noch weitere Konzerte hinzugefügt. "Überraschung! Barry fühlt sich großartig  so gut, dass er beschlossen hat, sechs zusätzliche Konzerte zu seinem bestehenden März-Programm hinzuzufügen", heißt es auf seiner offiziellen Instagram-Seite. "Barry wird im März nun in Charlotte, Norfolk, Baltimore, Cincinnati, Nashville und Lexington auftreten."

Der Vorverkauf für die März-Termine beginnt laut Bericht am heutigen Mittwoch, 14. Januar, um 10 Uhr und endet am Donnerstag, den 15. Januar um 22 Uhr Ortszeit. Alle Tickets sind ab Freitag, den 16. Januar um 10 Uhr Ortszeit erhältlich. (spot/cw)

