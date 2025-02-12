Drei Schwule, eine Bisexuelle und eine trans Frau ziehen in den "Kampf der RealityAllstars"

Heute, 13:34h 3 Min.

RTLzwei beschreibt die Allstars-Version von "Kamf der Realitystars" als "ultimativen Reality-Showdown": Der Privatsender schickt dafür die bekanntesten, polarisierendsten und beliebtesten Kandidatinnen und Kandidaten aus vergangenen Staffeln zurück nach Thailand", heißt es in einer Pressemitteilung zu "Kampf der RealityAllstars". Insgesamt 24 "AllStars" sollen in Phuket gegeneinander antreten, darunter auch mehrere queere Promis. Die Sendung soll im Frühjahr bei RTLzwei und RTL+ gezeigt werden.



So soll etwa die jetzt 29-jährige Giuliana Farfalla als einzige trans Frau antreten. Sie jetzt war 2017 durch ihre Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" bekannt geworden und zog im Folgejahr ins Dschungelcamp. Damals zierte sie als erste trans Frau die Titelseite des deutschen "Playboy" (queer.de berichtete). Farfalla ist als Influencerin aktiv und teilt dort Inhalte rund um Mode, Lifestyle und ihr Leben. Sie war Kandidatin in der im Frühjahr letzten Jahres ausgestrahlten Staffel von "Kampf der Realitystars" dabei, schaffte es aber nicht ins Finale.



Mit Matthias Mangiapane (42) und Sam Dylan (40) werden auch zwei extrem umstrittene schwule Reality-Darsteller in der Allstars-Show dabei sein. Beide nahmen an unzähligen Reality-Formaten teil, auch beim Dschungelcamp. Sie sind für ihr schnippische und oft beleidigende Art berüchtigt. Mangiapane wurde etwa als "größte Schande" der queeren Community beschimpft (queer.de berichtete). Sein Mann Hubert Fella ist ebenfalls Reality-Darsteller und zieht dieses Jahr ins Dschungelcamp nach Australien (queer.de berichtete).



Dylan sorgte mit seiner On-Off-Beziehung mit dem ebenfalls nicht auf den Mund gefallenen Rafi Rachek für Dauerschlagzeilen. Zuletzt konnte Dylan im Dezember die Show "Die Abrechnung  Der Promi-Showdown" gewinnen (queer.de berichtete).



Auch Gino Bormann wird bei "Kampf der RealityAllstars" antreten. Der 37-Jährige wurde einem breiten Publikum bekannt durch seine Teilnahme an der zweiten Staffel der schwulen Datingshow "Prince Charming". 2021 war er Teilnehmer er Teilnehmer bei "Kampf der Realitystars" und stellte dort seine Drag-Persona Charlet Crackhouse vor (queer.de berichtete). Er gilt als offen, direkt und humorvoll und nutzt Social Media aktiv, um Einblicke in sein Leben zu geben.



Außerdem zieht die 32-jährige Yeliz Koc nach Thailand, um sich die Realitykrone zu holen: Koc hatte sich im November 2023 im Rahmen ihrer Teilnahme an der Sat.1-Show "Promi Big Brother" offen über eine frühere gleichgeschlechtliche Beziehung geäußert und damit öffentlich gemacht, dass sie sowohl mit Frauen als auch Männern Liebesbeziehungen hatte. Sie konnte am Ende diese Show gewinnen (queer.de berichtete). Bekannt geworden war die Hannoveranerin durch ihre Teilnahme an der RTL-Show "Der Bachelor" im Jahr 2017, wo sie als Kandidatin um das Herz von Bachelor Sebastian Preuss kämpfte.



Als weitere Kandidat*innen hat RTLzwei Cecilia Asoro, Cosimo Citiolo, Elena Miras, Elsa Latifaj, Emmy Russ, Georgina Fleur, Kader Loth, Kate Merlan, Loona, Maurice Dziwak, Narumol, Paco Herb, Prinz Frédéric von Anhalt, Sandy Fähse, Sarah Knappik, den Schäfer Heinrich, Serkan Yavuz, Tayisiya Morderger und Yana Morderger angekündigt.

RTLzwei verspricht in seiner Ankündigung, dass die Show anders werden wird als die Vorgänger: "Neue Regeln und überraschende Wendungen machen den Kampf um den Titel 'RealityAllstar 2026' spannender und unberechenbarer als je zuvor!" Die Moderation übernimmt erneut die Österreicherin Arabella Kiesbauer. (cw)