Bremen: Mann missbraucht 17-Jährigen auf offener Straße

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56487
  • Heute, 14:53h 1 Min.

Baumstraße, Bremen

Symbolbild (Bild: IMAGO / IPA Photo)

Ein Jugendlicher wurde am späten Montagnachmittag in der Bremer Überseestadt von einem Mann sexuell missbraucht. Das meldete die Polizei der Hansestadt am Mittwoch. Das Ermittlungsteam sucht nun Zeug*­innen.

Der 17-Jährige verließ laut Polizeibericht gegen 17 Uhr ein Fitnessstudio in der Baumstraße, wurde auf dem Gehweg von dem Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Der Unbekannte küsste ihn plötzlich und nahm sexuelle Handlungen an ihm vor. Anschließend ließ er von dem Jugendlichen ab und flüchtete.

Der Täter gab gegenüber dem 17-Jährigen an, aus Marokko zu stammen und sprach Englisch. Er wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, mit leichtem Bauchansatz beschrieben. Der Mann hatte schwarze Haare, einen schwarz-grauen Bart und war dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Tel. (0421) 362-3888 entgegen. (cw/ots)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (2) Teilen Reddit

Baumstraße, Bremen
-w-

Top-Links (Anzeige)
Boulevard
14.01.26 | Hamburg
Freund*­innen und Weggefährt*­innen feiern Corny Littmann
13.01.26 | "Sporty Spice" wird 52
Spice Girls gratulieren Melanie C bei Instagram zum Geburtstag
13.01.26 | Berlin
Sängerin Inga Humpe geht auch mit fast 70 noch ins Berghain
12.01.26 | "Zutiefst schockiert"
Vera Int-Veen steht Freundin Andrea Plewig nach Silvester-Drama bei
12.01.26 | Nach gemeinsamem Foto
"Mein neuer Freund": Cora Schumacher bestätigt neue Liebe
12.01.26 | "Nanny"-Star
Fran Drescher: Keine eigenen Kinder wegen Krebs
Neu auf queer.de
Druck der Trump-Regierung?
Linke queer kritisiert Kontokündigungen für Rote Hilfe
Zeug*­innen gesucht
Bremen: Mann missbraucht 17-Jährigen auf offener Straße
Unser Lied für Wien?
Sarah Engels will für Deutschland beim ESC antreten
USA
Mary Trump: Nichte des US-Präsidenten heiratet ihre Freundin
Trash-TV
Drei Schwule, eine Bisexuelle und eine trans Frau ziehen in den "Kampf der RealityAllstars"
Video des Tages
"Queer Eye": Noch einmal darf geheult werden
Lungenkrebs-Diagnose im Dezember
Nach Krebsbehandlung: Barry Manilow gibt neue Tourdaten bekannt
Gleich­behandlung
USA: Supreme Court wird wohl trans Rechte im Sport beschneiden