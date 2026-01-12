Bremen: Mann missbraucht 17-Jährigen auf offener Straße

Heute, 14:53h 1 Min.



Symbolbild (Bild: IMAGO / IPA Photo)

Ein Jugendlicher wurde am späten Montagnachmittag in der Bremer Überseestadt von einem Mann sexuell missbraucht. Das meldete die Polizei der Hansestadt am Mittwoch. Das Ermittlungsteam sucht nun Zeug*­innen.



Der 17-Jährige verließ laut Polizeibericht gegen 17 Uhr ein Fitnessstudio in der Baumstraße, wurde auf dem Gehweg von dem Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Der Unbekannte küsste ihn plötzlich und nahm sexuelle Handlungen an ihm vor. Anschließend ließ er von dem Jugendlichen ab und flüchtete.



Der Täter gab gegenüber dem 17-Jährigen an, aus Marokko zu stammen und sprach Englisch. Er wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, mit leichtem Bauchansatz beschrieben. Der Mann hatte schwarze Haare, einen schwarz-grauen Bart und war dunkel gekleidet.



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Tel. (0421) 362-3888 entgegen. (cw/ots)