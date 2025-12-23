Köln: rubicon sucht Mitarbeiter_in (d/w/m/offen) für die Landesfachstelle Queere Anti-Gewalt-Arbeit

Heute, 15:53h 2 Min.

rubicon e. V. in Köln unterstützt lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter*, asexuelle und queere Menschen (LSBT*I*QA), ihre Familien und Wahlfamilien darin, selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu lieben. Zu den Angeboten gehören psychosoziale und (Erziehungs-) Beratung, Anti­diskriminierungssowie Antigewaltberatung, kommunale LSBT*I*QA-Senior_innenarbeit, offene Angebote für Geflüchtete, HIV-Prävention, Bildungsangebote, Koordination der Antigewaltarbeit auf Landesebene sowie politische Lobbyarbeit. Für die Umsetzung der Vereinsziele arbeiten derzeit 31 hauptamtliche und über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter_innen im rubicon e. V. Weitere Infos: www.rubicon-koeln.de



rubicon e. V. besetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt in 2026 vorbehaltlich der Förderzusage folgende Position:



Mitarbeiter_in (d/w/m/offen)



für die Landesfachstelle Queere Anti-Gewalt-Arbeit NRW für die landesweite Netzwerk- und Projektarbeit im Themenfeld Schutzhaus/plätze für queere Menschen.



Der Stellenumfang umfasst 75% bis 31.12.2026. Eine Weiterbeschäftigung ist angestrebt.



Ihre Hauptaufgaben

● Landesweite Netzwerk- und Projektarbeit im Themenfeld Schutzhäuser für queere Menschen

● Akquise von und Netzwerkarbeit mit Trägern und Kommunen, die in diesem Themenfeld aktiv werden wollen

● Entwicklung, Organisation, Mitdurchführung von Schulungen in bestehenden Gewalthilfestrukturen zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt im Themenfeld queer­feindlicher Gewalt

● Ausarbeitung eines Konzepts zur Öffnung bestehender Strukturen für queere Gewalthilfe sowie

eines Konzepts zum Aufbau Schutzhaus/plätze für queere Menschen



Ihr Profil

● Abgeschlossenes Hochschulstudium oder vergleichbare Qualifikation

● Fundierte Kenntnisse im Bereich queere und geschlechtliche Vielfalt mit intersektionaler Perspektive sowie Kenntnisse des Hilfesystems im Themenfeld Gewalt

● Gute Verwaltungs- und Gremienkenntnisse

● Erfahrungen in der öffentlichen Präsentation von Themen inkl. einem souveränen und deeskalierenden Umgang mit Kritik/Widerständen

● Teamfähigkeit, Organisationstalent, Konzeptionsfähigkeit und eine hohe Resilienz

● Auseinandersetzung mit und Reflexion zu Rassismus, Hetero- und Cisnormativität und den daraus resultierenden Gewaltdynamiken

● Wissenschaftliches und/oder praxisorientiertes Verständnis von Queer­feindlichkeit und Gewalt



Wir bieten

● Möglichkeit zu Supervision und Intervision

● Mitarbeit in einem diversen, engagierten und fachlich qualifizierten Team

● Fortbildungsmöglichkeiten

● Vergütung nach Haustarif



Wir laden Personen mit mehrdimensionalen Positionierungen sehr zur Bewerbung ein. Besonders freuen wir uns über Bewerbungen von Menschen, die sich als trans*, inter*, non-binär oder als Queer of color bezeichnen.



Kontakt:

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bitte ausschließlich als PDF per E-Mail bis zum 31.01.2026 an: rubicon e. V.,