Köln: rubicon sucht Mitarbeiter_in (d/w/m/offen) für den Arbeitsschwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56491
  • Heute, 15:53h 2 Min.

rubicon e. V. in Köln unterstützt lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter*, asexuelle und queere Menschen (LSBT*I*QA), ihre Familien und Wahlfamilien darin, selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu lieben. Zu den Angeboten gehören psychosoziale und (Erziehungs-) Beratung, Anti­diskriminierungssowie Antigewaltberatung, kommunale LSBT*I*QA-Senior_innenarbeit, offene Angebote für Geflüchtete, HIV-Prävention, Bildungsangebote, Koordination der Antigewaltarbeit auf Landesebene sowie politische Lobbyarbeit. Für die Umsetzung der Vereinsziele arbeiten derzeit 31 hauptamtliche und über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter_innen im rubicon e. V. Weitere Infos: www.rubicon-koeln.de

rubicon e. V. besetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Position:

Mitarbeiter_in (d/w/m/offen)

für den Arbeitsschwerpunkt: Öffentlichkeitsarbeit im Projekt "DIQUI  Demokratie ist queer und intersektional". Weitere Infos unter: www.diqui.rubicon-koeln.de

Das Stellenvolumen umfasst 80 % und ist zunächst bis zum 31.12.2026 befristet, vorbehaltlich der Projektförderung. Projektlaufzeit im Bundesprogramm "Demokratie leben!" ist bis 2028 beantragt.

Ihre Hauptaufgaben
● Konzeption, Umsetzung und Koordination der Öffentlichkeitsarbeit für DIQUI
● Netzwerkaufbau und Pflege von Kontakten zu relevanten Akteur_innen, insbesondere zu den Ehrenamtlichen, Gremien und Verbänden
● Aufbau, Betreuung und inhaltliche Pflege der Website und Social-Media-Kanäle
● (Weiter-)Entwicklung eines internen Kommunikationstools
● Erstellung von Informationsmaterialien (z. B. Flyer, Aufkleber)
● Vermittlung und Anwendung von Öffentlichkeits- und Kommunikationsmethoden und -strategien
● Vernetzungs- und Koordinationsarbeit im Bereich Kommunikation, inklusive Pressearbeit
● Dokumentation und Evaluation

Ihr Profil
● Abgeschlossenes Studium in Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Sozialwissenschaften o. ä.
● Konzeption, Umsetzung und Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für DIQUI
● Netzwerkaufbau und Pflege von Kontakten zu relevanten Akteur_innen, insbesondere zu den Ehrenamtlichen, Gremien und Verbänden
● Aufbau, Betreuung und inhaltliche Pflege der Website und Social-Media-Kanäle
● (Weiter-)Entwicklung eines internen Kommunikationstools in Kooperation mit einer Agentur
● Vermittlung und Anwendung von Öffentlichkeits- und Kommunikationsmethoden und -strategien
● Dokumentation und Evaluation

Ihr persönliches Profil
● Feldkompetenz zu queeren Lebensrealitäten und intersektionalen Ansätzen
● Teamfähigkeit, Organisationstalent, Konzeptionsfähigkeit und selbstorganisierter Arbeitsstil
● Engagement für Vielfalt, demokratische Teilhabe und die Ziele von DIQUI
● Kreativität, Offenheit für neue Kommunikationsformate und Sensibilität im Umgang mit Diskriminierungsthemen

Wir bieten
● Mitarbeit in einem diversen, engagierten und fachlich qualifizierten Team
● Fortbildungsmöglichkeiten
● Vergütung nach Haustarif

Wir laden Personen mit mehrdimensionalen Positionierungen sehr zur Bewerbung ein. Besonders freuen wir uns über Bewerbungen von Menschen, die sich als trans*, inter*, non-binär oder als Queer of Color bezeichnen.

Kontakt:
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bitte ausschließlich als PDF per E-Mail bis zum 31.01.2026 an: rubicon e. V., bewerbung@rubiconkoeln.de. Die Bewerbungsgespräche sind für KW 7 vorgesehen.

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (2) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Jobs
14.01.26 | Stellenausschreibung
Köln: rubicon sucht Mitarbeiter_in (d/w/m/offen) für die Landesfachstelle Queere Anti-Gewalt-Arbeit
14.01.26 | Stellenausschreibung
Köln: rubicon sucht Mitarbeiter_in (d/w/m/offen) für psychosoziale Beratung / Case Management
08.01.26 | Stellenausschreibung
Aidshilfe Bielefeld bietet Stelle im Bereich Sozialarbeit
05.01.26 | Stellenausschreibung
Queeres Netzwerk NRW sucht Referent*in Fachstelle Regenbogen­familien NRW
24.12.25 | Stellenausschreibung
Aidshilfe Marburg e.V. sucht neue Geschäftsführung
23.12.25 | Stellenausschreibung
Jicki sucht Leitung Bereich Übersetzung in der Sprachkursentwicklung
-w-
Neu auf queer.de
Studie
Darum haben Affen gleich­geschlechtlichen Sex
Stellenausschreibung
Köln: rubicon sucht Mitarbeiter_in (d/w/m/offen) für psychosoziale Beratung / Case Management
Stellenausschreibung
Köln: rubicon sucht Mitarbeiter_in (d/w/m/offen) für die Landesfachstelle Queere Anti-Gewalt-Arbeit
Stellenausschreibung
Köln: rubicon sucht Mitarbeiter_in (d/w/m/offen) für den Arbeitsschwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit
Druck der Trump-Regierung?
Linke queer kritisiert Kontokündigungen für Rote Hilfe
Zeug*­innen gesucht
Bremen: Mann missbraucht 17-Jährigen auf offener Straße
Unser Lied für Wien?
Sarah Engels will für Deutschland beim ESC antreten
USA
Mary Trump: Nichte des US-Präsidenten heiratet ihre Freundin