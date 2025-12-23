https://queer.de/?56491
Stellenausschreibung
Köln: rubicon sucht Mitarbeiter_in (d/w/m/offen) für den Arbeitsschwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit
- Heute, 15:53h 2 Min.
rubicon e. V. in Köln unterstützt lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter*, asexuelle und queere Menschen (LSBT*I*QA), ihre Familien und Wahlfamilien darin, selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu lieben. Zu den Angeboten gehören psychosoziale und (Erziehungs-) Beratung, Antidiskriminierungssowie Antigewaltberatung, kommunale LSBT*I*QA-Senior_innenarbeit, offene Angebote für Geflüchtete, HIV-Prävention, Bildungsangebote, Koordination der Antigewaltarbeit auf Landesebene sowie politische Lobbyarbeit. Für die Umsetzung der Vereinsziele arbeiten derzeit 31 hauptamtliche und über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter_innen im rubicon e. V. Weitere Infos: www.rubicon-koeln.de
rubicon e. V. besetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Position:
Mitarbeiter_in (d/w/m/offen)
für den Arbeitsschwerpunkt: Öffentlichkeitsarbeit im Projekt "DIQUI Demokratie ist queer und intersektional". Weitere Infos unter: www.diqui.rubicon-koeln.de
Das Stellenvolumen umfasst 80 % und ist zunächst bis zum 31.12.2026 befristet, vorbehaltlich der Projektförderung. Projektlaufzeit im Bundesprogramm "Demokratie leben!" ist bis 2028 beantragt.
Ihre Hauptaufgaben
● Konzeption, Umsetzung und Koordination der Öffentlichkeitsarbeit für DIQUI
● Netzwerkaufbau und Pflege von Kontakten zu relevanten Akteur_innen, insbesondere zu den Ehrenamtlichen, Gremien und Verbänden
● Aufbau, Betreuung und inhaltliche Pflege der Website und Social-Media-Kanäle
● (Weiter-)Entwicklung eines internen Kommunikationstools
● Erstellung von Informationsmaterialien (z. B. Flyer, Aufkleber)
● Vermittlung und Anwendung von Öffentlichkeits- und Kommunikationsmethoden und -strategien
● Vernetzungs- und Koordinationsarbeit im Bereich Kommunikation, inklusive Pressearbeit
● Dokumentation und Evaluation
Ihr Profil
● Abgeschlossenes Studium in Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Sozialwissenschaften o. ä.
Ihr persönliches Profil
● Feldkompetenz zu queeren Lebensrealitäten und intersektionalen Ansätzen
● Teamfähigkeit, Organisationstalent, Konzeptionsfähigkeit und selbstorganisierter Arbeitsstil
● Engagement für Vielfalt, demokratische Teilhabe und die Ziele von DIQUI
● Kreativität, Offenheit für neue Kommunikationsformate und Sensibilität im Umgang mit Diskriminierungsthemen
Wir bieten
● Mitarbeit in einem diversen, engagierten und fachlich qualifizierten Team
● Fortbildungsmöglichkeiten
● Vergütung nach Haustarif
Wir laden Personen mit mehrdimensionalen Positionierungen sehr zur Bewerbung ein. Besonders freuen wir uns über Bewerbungen von Menschen, die sich als trans*, inter*, non-binär oder als Queer of Color bezeichnen.
Kontakt:
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bitte ausschließlich als PDF per E-Mail bis zum 31.01.2026 an: rubicon e. V., . Die Bewerbungsgespräche sind für KW 7 vorgesehen.
