Jonathan Bailey und Ariana Grande übernehmen Hauptrollen in Musical

Heute, 01:54h 2 Min.

"Wicked"-Wiedersehen im West End: Ariana Grande (32) und Jonathan Bailey (37) werden im Sommer 2027 gemeinsam auf einer Musicalbühne stehen. Die beiden Stars spielen die Hauptrollen in einem Revival des Musical-Klassikers "Sunday in the Park with George", wie unter anderem das US-Branchenmagazin "Variety" meldet.

Ariana Grande kehrt nach fast zwei Jahrzehnten auf die Bühne zurück

Die Schauspielerin und Sängerin und der schwule "Bridgerton"-Star hatten ihr Engagement zuvor mit einem gemeinsamen Instagram-Post angedeutet. Zu sehen sind sie in dem Beitrag im Art Institute of Chicago vor Georges Seurats berühmtem Gemälde "Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte". Jenes Werk hat einst das Musical "Sunday in the Park with George" inspiriert, in dem Bailey und Grande nun die Hauptrollen übernehmen werden. "Es muss einfach gut sein", steht in der Bildunterschrift in Anspielung auf den bekannten Song "Finishing the Hat" aus dem Musical-Klassiker.



Die Musik zu "Sunday in the Park with George" stammt aus der Feder des legendären Stephen Sondheim. Die Regie beim Londoner Revival übernimmt die Tony- und Olivier-Award-Gewinnerin Marianne Elliot. Tickets werden ab Mai dieses Jahres verkauft.



Ariana Grande kehrt damit nach fast zwei Jahrzehnten erstmals auf eine Musical- oder Theaterbühne zurück  und wird zum ersten Mal überhaupt im Londoner West End zu bewundern sein.

Zeitloser Musical-Klassiker

"Sunday in the Park with George" erzählt die Geschichte des Malers Georges Seurat (Bailey), der vom Wunsch getrieben wird, sein Meisterwerk zu erschaffen. Währenddessen entfremdet er sich jedoch zunehmend von den Menschen in seinem Umfeld  darunter auch von seiner Geliebten und Muse Dot (Grande). (cw/spot)