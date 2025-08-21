Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56494
  • Heute, 02:11h 1 Min.

Charli xcx 2025 beim Filmfestival in Cannes (Bild: Harald Krichel / wikipedia)

Popstar Charli xcx kommt zur Berlinale. Die 33-Jährige steht auf der Gästeliste für die nächsten Filmfestspiele in Berlin, wie die Festivalleitung mitteilte. Die britische Musikerin spielt in "The Moment" mit. Der Film sei Mockumentary, feministische Selbstermächtigung und zugleich ein ironischer Meta-Kommentar auf das Musikgeschäft.

In dem Film soll laut Produktionsfirma auch Kylie Jenner (28) zu sehen sein, die ebenfalls erwartet wird. Sie ist mit Hollywoodstar Timothée Chalamet (30) liiert  ob er sie begleiten wird und dann seinen neuen Film "Marty Supreme" vorstellt? Dazu machte die Berlinale bisher keine Angaben.

Erwartet werden auch die Schauspieler Ethan Hawke (55) und Alexander Skarsgård (49), Schauspielerin Amanda Seyfried (40) mit "The Testament of Ann Lee" und die Schriftstellerin Siri Hustvedt (70), über die ein Dokumentarfilm gedreht wurde ("Siri Hustvedt  Dance Around the Self").

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals. Die nächste Ausgabe findet vom 12. bis 22. Februar statt. Das Programm für den Wettbewerb soll am Dienstag vorgestellt werden.

Bekanntgegeben wurden nun Filme für die Sektionen Berlinale Special und Panorama. Gezeigt wird etwa die Romanverfilmung "Allegro Pastell" und eine Serienadaption von "Herr der Fliegen". Auf der Gästeliste steht auch die französische Schauspielerin Isabelle Huppert (72), die mit Lars Eidinger (49) in "Die Blutgräfin" von Ulrike Ottinger zu sehen ist. (cw/dpa)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Teddy Award / Berlinale
09.01.26 | Filmfestival
Queeres Kino: Berlinale feiert 40. Teddy Award
04.01.26 | Interview
Wann kommt ein Salzgeber-Preis für die Berlinale, Tricia Tuttle?
24.12.25 | Tricia Tuttle
Berlinale-Chefin verrät ihren liebsten Weihnachtsfilm
28.11.25 | Video des Tages
Katy Karrenbauer und Kelly Heelton im Weltraum
12.10.25 | Queer Cinema Classics, Teil 78
Der Film, der den allerersten Teddy Award gewann
21.08.25 | Video des Tages
Intergalaktischer Selbstfindungstrip
-w-
Neu auf queer.de
Bild des Tages
Queere Biografien und künstlerische Ausdrucksformen in der Diktatur
Helge Fuhst
Schwuler "Tagesthemen"-Chef geht zu Axel Springer
Nordrhein-Westfalen
Erster CSD in Hattingen nimmt Fahrt auf
Filmfestival
Charli xcx kommt zur Berlinale
Video des Tages
"Euphoria": Startdatum und Trailer zu Staffel drei enthüllt
London
Jonathan Bailey und Ariana Grande übernehmen Hauptrollen in Musical
Studie
Darum haben Affen gleich­geschlechtlichen Sex
Stellenausschreibung
Köln: rubicon sucht Mitarbeiter_in (d/w/m/offen) für psychosoziale Beratung / Case Management