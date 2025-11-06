Erster CSD in Hattingen nimmt Fahrt auf

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Hattingen

Ein Logo-Entwurf existiert bereits

In Hattingen soll im Jahr 2026 erstmals ein Christopher Street Day (CSD) stattfinden. "Ziel ist es, ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Akzeptanz und Gleichberechtigung zu setzen und queeres Leben auch in Hattingen stärker in die Öffentlichkeit zu tragen", heißt es in einer Presseerklärung.

Für die Planung und Organisation des Hattingen Pride findet am Samstag, den 17. Januar 2026 um 14 Uhr ein erstes offenes Planungstreffen statt. Veranstaltungsort ist das lokale Parteibüro von Bündnis 90/Die Grünen (Oststraße 13, 45525 Hattingen).

Zu diesem Treffen sind alle Interessierten herzlich eingeladen  unabhängig davon, ob sie bereits Erfahrung mit der Organisation von Veranstaltungen haben oder sich erstmals engagieren möchten. "Willkommen sind Einzelpersonen, Initiativen, Vereine, politische Gruppen sowie alle, die den CSD Hattingen 2026 aktiv mitgestalten oder unterstützen wollen", so Initiator Ugur Ince.

Bei dem Treffen sollen erste Ideen gesammelt, organisatorische Fragen besprochen und der weitere Fahrplan für die Planung festgelegt werden. (cw)

