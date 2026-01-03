Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  Heute, 03:06h

Helge Fuhst (Bild: NDR / Hendrik Lüders)

Der bisherige Leiter der ARD-"Tagesthemen", Helge Fuhst, wechselt zum Medienkonzern Axel Springer. Der schwule Journalist werde zum nächstmöglichen Zeitpunkt den Vorsitz der Chefredaktionen der sogenannten Premium-Gruppe übernehmen, teilte das Unternehmen mit. Zu der Gruppe gehören die Marken "Welt", "Politico Deutschland" und "Business Insider Deutschland".

Der bisherige Chefredakteur der "Welt"-Gruppe, Jan Philipp Burgard, legt seine Funktionen mit sofortiger Wirkung aus gesundheitlichen Gründen nieder. Dies teilte Axel Springer ebenfalls mit.
Fuhst gehörte seit 2020 zum Moderator*­innen-Team der ARD-"Tagesthemen". Zudem war er stellvertretender Chefredakteur von ARD-aktuell, der zentralen Nachrichtenredaktion beim Norddeutschen Rundfunk, und damit auch an der Verantwortung für die "Tagesschau" beteiligt. Zuvor war er Programmgeschäftsführer des Fernsehsenders Phoenix.

In Medienkreisen gilt der Wechsel als überraschend, da Springer-Autor*­innen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk häufig kritisieren und nicht selten queer­feindliche Texte veröffentlichen. Seit rund einer Woche war bekannt, dass Fuhst die ARD verlassen wird. Er hatte sich zuvor erfolglos um die Nachfolge von Tom Buhrow als Intendant des WDR beworben.

Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner erklärte laut Mitteilung: "Mit Helge Fuhst übernimmt ein hervorragender Journalist und ausgezeichneter Medienmanager die redaktionelle Spitze der Premium-Gruppe." Zugleich dankte Döpfner Burgard für dessen Arbeit.

Fuhst wurde 2021 von der Stiftung PrOut@Work in der Kategorie "PROUT in Media Art Culture" mit dem ersten Platz ausgezeichnet (queer.de berichtete). Er ist verheiratet und lebt in Hamburg. (cw)

Helge Fuhst
Schwuler "Tagesthemen"-Chef geht zu Axel Springer
