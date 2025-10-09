Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56500

Er spricht von Sarkasmus

Chris Noth rudert nach Seitenhieb gegen Sarah Jessica Parker zurück

Ein einziges Wort auf Instagram sorgte für Aufruhr: Chris Noth hatte scheinbar gegen Sarah Jessica Parkers Golden-Globe-Ehrung gestichelt. Jetzt meldete sich der 71-Jährige zu Wort und bezeichnete seinen Kommentar als "leicht sarkastisch".


Sind sich Sarah Jessica Parker und Chris Noth grün? (Bild: HBO)
  • Heute, 10:49h 2 Min.

Was als beiläufige Antwort auf einen Fan-Kommentar begann, entwickelte sich zum viralen Gesprächsstoff. Chris Noth (71), bekannt als Mr. Big aus "Sex and the City", sah sich gezwungen, einen Beitrag klarzustellen, der in den sozialen Medien hohe Wellen schlug.

Der Auslöser war denkbar simpel: Am 9. Januar postete der Schauspieler ein Fitnessstudio-Selfie mit der Unterschrift "Scheiß auf das neue Jahr  los geht's!!!!". Ein Fan kommentierte darunter sinngemäß, ob er sich damit nicht eher auf Sarah Jessica Parker (60) und deren Auszeichnung beziehe: "Du meinst scheiß auf SJP und ihren Award?" Noths knappe Antwort: "Right."  also "Richtig."

Seine ehemalige Serien-Partnerin hatte wenige Tage zuvor bei den Golden Globes den renommierten Carol Burnett Award erhalten. Die Reaktion ihres langjährigen TV-Partners sorgte prompt für Spekulationen über das Verhältnis der beiden.

"Sturm im Wasserglas"

Fünf Tage später meldete sich Noth nun erneut auf Instagram zu Wort. Seine spontane und "leicht sarkastische" Reaktion auf einen Internet-Kommentar habe einen "Sturm im Wasserglas" ausgelöst, schrieb er. Der Wirbel sei keine Nachricht wert und angesichts wichtigerer Probleme in der Welt reine Zeitverschwendung. Begleitet wurde das Statement von einem professionellen Porträtfoto des Schauspielers.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Der Kommentar gewinnt an Brisanz vor dem Hintergrund der vergangenen Jahre, in der es zu Spannungen zwischen Noth und den "Sex and the City"-Stars kam. Ende 2021 hatten mehrere Frauen Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Noth erhoben. Der Schauspieler wies sämtliche Anschuldigungen entschieden zurück.

Die Konsequenzen für seine Karriere waren dennoch spürbar. Seine Figur Mr. Big war zwar bereits in der Auftaktfolge des "Sex and the City"-Revivals "And Just Like That..." gestorben. Doch für das Staffelfinale hatte man eine Rückkehr in einer Traumsequenz mit Parkers Figur Carrie Bradshaw geplant. Gemeinsam gedrehte Szenen in Paris schafften es nicht in die finale Ausstrahlung (queer.de berichtete).

Seine "Sex and the City"-Kolleginnen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon (59) und Kristin Davis (60) reagierten zudem in einem gemeinsamen Statement auf die angeblichen Vorfälle: "Wir sind zutiefst betrübt über die Vorwürfe gegen Chris Noth", teilen die drei US-Stars mit. "Wir unterstützen die Frauen, die sich gemeldet und ihre schmerzhaften Erfahrungen geteilt haben. Wir wissen, dass das eine sehr schwierige Sache sein muss, und wir zollen ihnen dafür unsere Anerkennung." (spot/cw)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Sex and the City
17.12.25 | Frisch verheiratet mit Russell Thomas
Auf den Malediven: Kim Cattrall genießt ihre Flitterwochen
05.12.25 | Überraschende Promi-Hochzeit
Kim Cattrall hat heimlich in London geheiratet
13.11.25 | Carol Burnett Award als TV-Ikone
Sarah Jessica Parker erhält Golden-Globe-Ehrenpreis
12.11.25 | Treffen im Clarence House
"Sex and the City"-Ikone Sarah Jessica Parker feiert mit Queen Camilla in London
03.11.25 | "Sex and the City"-Star
"Besser als jeder Orgasmus": Kim Cattrall schwärmt von Schauspielerei
09.10.25 | Mit Ehemann Matthew Broderick
Sarah Jessica Parker: Beflügelter Auftritt bei Gala in New York
-w-
Neu auf queer.de
Schwuler Bürgermeister in der Bredouille
Gewalt gegen Ex? Ermittlungen gegen Michael Adam
Überraschende Änderung
Dschungelcamp 2026: 90 Prozent der Dschungelprüfungen diesmal neu
Spende der Sängerin
Großzügige Geste: Taylor Swift engagiert sich für Bedürftige
Emotionaler Post
Zehnter Todestag: Céline Dion würdigt ihren verstorbenen Ehemann
Er spricht von Sarkasmus
Chris Noth rudert nach Seitenhieb gegen Sarah Jessica Parker zurück
Gewinnspiel
Emanuelle  Heiße Nächte in Manila
US-Sängerin
Straight Ally Gracie Adams gibt ihr Filmdebüt
Jetzt im Kino
Hape Kerkeling: Alle wollen "noch mehr" recht haben