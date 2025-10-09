Chris Noth rudert nach Seitenhieb gegen Sarah Jessica Parker zurück

Heute, 10:49h 2 Min.

Was als beiläufige Antwort auf einen Fan-Kommentar begann, entwickelte sich zum viralen Gesprächsstoff. Chris Noth (71), bekannt als Mr. Big aus "Sex and the City", sah sich gezwungen, einen Beitrag klarzustellen, der in den sozialen Medien hohe Wellen schlug.



Der Auslöser war denkbar simpel: Am 9. Januar postete der Schauspieler ein Fitnessstudio-Selfie mit der Unterschrift "Scheiß auf das neue Jahr  los geht's!!!!". Ein Fan kommentierte darunter sinngemäß, ob er sich damit nicht eher auf Sarah Jessica Parker (60) und deren Auszeichnung beziehe: "Du meinst scheiß auf SJP und ihren Award?" Noths knappe Antwort: "Right."  also "Richtig."



Seine ehemalige Serien-Partnerin hatte wenige Tage zuvor bei den Golden Globes den renommierten Carol Burnett Award erhalten. Die Reaktion ihres langjährigen TV-Partners sorgte prompt für Spekulationen über das Verhältnis der beiden.

"Sturm im Wasserglas"

Fünf Tage später meldete sich Noth nun erneut auf Instagram zu Wort. Seine spontane und "leicht sarkastische" Reaktion auf einen Internet-Kommentar habe einen "Sturm im Wasserglas" ausgelöst, schrieb er. Der Wirbel sei keine Nachricht wert und angesichts wichtigerer Probleme in der Welt reine Zeitverschwendung. Begleitet wurde das Statement von einem professionellen Porträtfoto des Schauspielers.



Der Kommentar gewinnt an Brisanz vor dem Hintergrund der vergangenen Jahre, in der es zu Spannungen zwischen Noth und den "Sex and the City"-Stars kam. Ende 2021 hatten mehrere Frauen Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Noth erhoben. Der Schauspieler wies sämtliche Anschuldigungen entschieden zurück.



Die Konsequenzen für seine Karriere waren dennoch spürbar. Seine Figur Mr. Big war zwar bereits in der Auftaktfolge des "Sex and the City"-Revivals "And Just Like That..." gestorben. Doch für das Staffelfinale hatte man eine Rückkehr in einer Traumsequenz mit Parkers Figur Carrie Bradshaw geplant. Gemeinsam gedrehte Szenen in Paris schafften es nicht in die finale Ausstrahlung (queer.de berichtete).



Seine "Sex and the City"-Kolleginnen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon (59) und Kristin Davis (60) reagierten zudem in einem gemeinsamen Statement auf die angeblichen Vorfälle: "Wir sind zutiefst betrübt über die Vorwürfe gegen Chris Noth", teilen die drei US-Stars mit. "Wir unterstützen die Frauen, die sich gemeldet und ihre schmerzhaften Erfahrungen geteilt haben. Wir wissen, dass das eine sehr schwierige Sache sein muss, und wir zollen ihnen dafür unsere Anerkennung." (spot/cw)