Dschungelcamp 2026: 90 Prozent der Dschungelprüfungen diesmal neu

Am Freitag in einer Woche ist es wieder so weit: Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!" startet bei RTL. Und die Macher haben sich ordentlich ins Zeug gelegt, wie RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner jetzt im Interview mit "TV Digital" (Ausgabe vom 16. Januar) verrät. Das Publikum darf sich auf jede Menge Neues freuen.



"Natürlich haben wir ein paar wiederkehrende Klassiker wie den 'Creek der Sterne', aber rund 90 Prozent der Prüfungen sind neu. Und es wird eine größere Änderung geben  diese Überraschung kommt direkt in der ersten Show", kündigt Küttner im Gespräch mit der Zeitschrift an. Was genau die Überraschung sein wird, behält der RTL-Verantwortliche allerdings für sich. Die Fans müssen sich also noch bis zum Staffelstart gedulden.

Gil Ofarim: Seit zehn Jahren auf der Wunschliste

Ein Name unter den diesjährigen Dschungelcampern sorgt in dieser Staffel für besonders viel Gesprächsstoff: Gil Ofarim. Der 43-jährige Sänger machte zuletzt vor allem durch seine erfundenen Antisemitismus-Vorwürfe und das nachfolgende Gerichtsverfahren von sich reden. Doch RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner betont, dass Ofarim viel mehr sei als diese negativen Schlagzeilen.



"Ich kann verraten, dass wir Gil Ofarim schon vor zehn Jahren das erste Mal angefragt haben. Wir dachten immer: Der wäre super  spannende Persönlichkeit, Kinderstar, Popstar, riesige Musikkarriere, unter anderem in Asien, 'Let's Dance'-Gewinner. Und er ist natürlich mehr als die Schlagzeilen der letzten Jahre. Ein toller Name für uns."



Ofarim selbst spricht im RTL-Interview offen über seine Beweggründe für die Teilnahme. "Ich habe in den Jahren, in denen ich nicht in der Öffentlichkeit war, für mich festgestellt, wer ich bin und was ich kann. Ich bin Künstler, ich bin Musiker und ich möchte wieder zurück auf die Bühne und vor Publikum spielen", erklärte der Sänger.

Schwuler Kandidat veröffentlicht neuen Schlager

Als einziger offen queerer Kandidat wird Hubert Fella in den Dschungel ziehen (queer.de berichtete). Der 58-Jährige versucht, mit seiner Teilnahme auch die deutschen Hitparaden zu erobern: Am Freitag veröffentlicht er seine neue Single "Mein Herz schlägt Schlager (Mon Cheri)". Auf seiner Instagram-Seite schreibt Fella, der Song sei "charmant, gefühlvoll und mit ganz viel Herzblut".

Bereits zuvor hatte Fella Ausflüge ins Schlagergeschäft gemacht. So veröffentlichte er mehrere Songs wie "Insel der Liebe" oder "Diesen einen Tanz" oder eine Coverversion des Jürgen-Marcus-Hits "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben"  mit überschaubarem Erfolg. Bereits vor mehr als zehn Jahren hatte er mit seinem Mann Matthias Mangiapane Partyschlager mit Titeln wie "Das kleine Küken piept" oder "Summ Summ Summ" veröffentlicht. (spot/cw)