Gloria Viagra unterstützt Nicole Belstler-Boettcher im RTL-Dschungel

Der lange Flug ans andere Ende der Welt, die Nervosität vor dem ersten Dschungel-Tag, die Anspannung während der Show  all das müssen die Kandidaten des diesjährigen Dschungelcamps nicht allein durchstehen. Wie in den vergangenen Jahren dürfen die Camper wieder Begleitpersonen mit nach Australien nehmen. Und die Liste der Unterstützer*innen liest sich in diesem Jahr besonders spannend  RTL hat sie nun veröffentlicht.



Während manche auf ihre Ehepartner*innen setzen, bringen andere die beste Freundin oder enge Familienmitglieder mit. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie sollen den Promis vor Ort zur Seite stehen und auf Social Media die Stellung halten.



Der 58-jährige Hubert Fella, der queere Kandidat im Dschungel, setzt nicht auf seinen Ehemann Matthias Mangiapane, sondern auf seinen Kumpel Patrick Kroner. "Er ist mein bester Freund zurzeit und kennt mich ziemlich gut. "Wir gehen viel auf Partys und sind viel unterwegs. Er kennt mich ziemlich gut", erklärt der Reality-TV-Star seine Wahl.



Nicole Belstler-Boettcher (62) sucht Hilfe bei Dragqueen Gloria Viagra (59): "Ich nehme meine Freundin Gloria Viagra mit, liebe ich sehr, verlasse ich mich auch drauf. Sie ist auch Coach seit Neuestem. Sie muss mich noch coachen, im Flieger, wo sie mich ertragen muss mit meiner Flugangst", so die Schauspielerin, die vor allem durch ihre langjährige Rolle in der ARD-Soap "Marienhof" bekannt ist. "Und ich muss jemanden dabei haben, wo ich weiß, es passt menschlich und passt auf mich auf und sagt was Nettes", so Belstler-Boettcher.



Die Berlinerin Gloria Viagra gehört zu den bekanntesten Dragqueens Deutschland und sorgte 2022 als Wahlfrau der Linkspartei bei der Bundesversammlung für Schnappatmung unter Rechtsextremen (queer.de berichtete).

Weitere Begleitpersonen

Ein besonderer Hingucker dürfte in diesem Jahr Eva Benetatous Begleitung werden. Die 33-Jährige setzt auf Freundin Claudia Obert (64)  und die ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. "Ich weiß, dass Claudia wie eine Löwin vor mir stehen wird und ihr Bestes geben wird und euch alle unterhalten wird. Und vor allem wird sie vielleicht der ein oder anderen Situation mal den Wind aus den Segeln nehmen", erklärt Benetatou laut RTL ihre Wahl.



Gleich mehrere Kandidatinnen setzen auf die Doppelrolle Managerin und Freundin. Samira Yavuz (32) wird von Filiz Rose begleitet, die nicht nur geschäftlich, sondern auch privat eine enge Vertraute ist. "Interviewtechnisch wird mich meine Managerin Filiz vertreten. Mit dabei sind auf jeden Fall auch meine Mutter, meine Cousine und meine zwei Kinder", so Samira Yavuz gegenüber RTL. Auch Simone Ballack (49) verlässt sich auf diese bewährte Kombination: Managerin und Freundin Birgit Fischer-Höper steht ihr zur Seite. "Meine Managerin wird mich begleiten. Sie war auch letztes Jahr mit Lilly Becker im Dschungel", erklärt die 49-Jährige.



Mirja du Mont (49) bringt ebenfalls ihren Manager mit  allerdings kennt Dominik Laux sie schon deutlich länger in einer anderen Funktion. "Ich werde meinen Manager mitnehmen. Der kennt mich nämlich seit 25 Jahren. Er war vorher schon mein Stylist. Ein guter Freund von mir", verrät die 49-Jährige.

Familienangelegenheiten

Patrick Romer (30) schwärmt von seiner Begleitung: "Ich muss sagen, meine Begleitperson ist wirklich die tollste Frau, die es gibt." Seine Freundin Annelie Henze wird ihm den Rücken stärken. Auch Umut Tekin (28) setzt auf Familie  allerdings nicht auf seine Partnerin, sondern auf seinen Bruder Ercan. "Mit ihm habe ich alles durchgemacht in meiner Vergangenheit und das ist der Punkt, wo ich sage, dass mein Bruder auf jeden Fall mitkommen muss", begründet der Reality-Star seine Entscheidung.



Auch Ariel (27) hat sich für familiäre Unterstützung entschieden. "Meine Tante Özelm wird meine Begleitperson sein. Sie ist für mich wie meine Mama. Und ja, sie ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben, neben meiner Tochter", verrät die Kandidatin über ihre Tante.



Gil Ofarim wird von seinem Cousin Tzviki unterstützt. "Tzviki ist ein paar Jahre älter als ich und für mich einer der wichtigsten Menschen auf diesem Planeten", sagt der 43-Jährige über seine Begleitung.



Stephen Dürr (51) reist mit Ehefrau Katharina und den gemeinsamen Zwillingstöchtern an. "Das wird ein Fest", freut sich der 51-Jährige auf die gemeinsame Zeit in Australien. Hardy Krüger (57) wird ebenfalls von seiner Frau begleitet: "Ich nehme als Begleitung meine Frau Alice mit", bestätigt der Schauspieler kurz und knapp.



Die Show läuft ab dem 23. Januar täglich um 20:15 Uhr bei RTL und ist parallel im Livestream sowie jederzeit auf RTL+ abrufbar. (spot/cw)