Heute, 04:51h 1 Min.



Olivia Jones

Nach 15 Jahren Männer-Strip nur für Frauen auf der Reeperbahn arbeitet Travestiekünstlerin und Kiezgröße Olivia Jones an einem neuen Konzept für "Olivias Wilde Jungs" auf der Großen Freiheit.



"In ein, zwei Wochen kann man Näheres sagen. Die Location wird auf jeden Fall weiter betrieben", sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Zunächst hatte "Bild" berichtet.



"Das Konzept einer eigenen Menstrip-Bar nur für Frauen ist nach 15 wilden Jahren leider auserzählt", hieß es weiter. Deshalb sei die Bar vorübergehend geschlossen.



An den vier anderen Olivia-Jones-Standorten sowie mit den Kieztouren gehe das Programm aber unverändert weiter. Die strippenden Männer sollen eventuell Bestandteil an anderen Locations werden. (cw/dpa)