Ehrenpreis an Bühnen- und Kostümbildner Jürgen Rose

  • Heute, 05:15h 1 Min.

Jürgen Rose (Bild: Buerobaldham / wikipedia)

Der Bühnen- und Kostümbildner sowie Regisseur Jürgen Rose wird mit dem Lebens- und Ehrenpreis der Oper! Awards gewürdigt. "Fast sämtliche Gewerke hat dieser Künstler bedient, Bühne, Kostüme und Dramaturgie mitgeschaffen für mehr als 300 Opern, Schauspiele, Ballette und Operetten, auch selbst Regie geführt", teilte die Jury in Berlin mit. "Stets traf er den Punkt, als Perfektionist im Team. Dafür wurde er geliebt, gefürchtet  und stilbildend für eine ganze Schülergeneration."

"Ein Lebensgesamtkunstwerk, das in keine Schublade passt", resümierte die Jury. Der Tausendsassa hatte sein erstes Engagement 1959/60 als Bühnen- und Kostümbildner sowie als Schauspieler in Ulm erhalten. Von 1961 bis 2001 war er als Kostüm- und Bühnenbildner an den Münchner Kammerspielen tätig, bevor er ausweislich seiner Vita für zahlreiche renommierte Häuser im In- und Ausland wirkte. Von 1973 bis 2000 unterrichtete er zudem als Professor für Bühnenbild an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Auch der Bayerischen Staatsoper in München ist er eng verbunden.

Die Auszeichnung wird Rose am 23. Februar im Rahmen einer festlichen Preisverleihung im Theater Regensburg überreicht, das sich selbst über die Auszeichnung zum Opernhaus des Jahres 2025 freuen darf. Die Oper! Awards sind nach eigenen Angaben Deutschlands einziger öffentlich verliehener internationaler Opernpreis. (dpa)

