Demokratiepat*­innen sollen Werteorientierung bei Polizei stärken

Der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Mittelhessen, Torsten Krückemeier, stellte das Projekt vor (Bild: Polizei Hessen)

Mehrere sogenannte Demokratiepat*­innen sollen künftig im Polizeipräsidium Mittelhessen zu einer Stärkung der Werteorientierung beitragen. Bislang seien fünf Beamt*­innen entsprechend fortgebildet worden, weitere sollen folgen, wie Polizeipräsident Torsten Krückemeier in Gießen sagte. Demokratie lebe von Toleranz, Diskurs, Begegnung und Respekt. Die Demokratiepat*­innen sollen als Multiplikator*­innen innerhalb des Polizeipräsidiums fungieren.



Ziel sei es, demokratische Haltung, historische Verantwortung und auch die Dialogfähigkeit im Polizei-Alltag gezielt zu fördern."Ich bin fest davon überzeugt: Wir haben demokratiegefährdende Tendenzen, wir müssen viel mehr für die Demokratie machen, und die Polizei ist Außendienst der Demokratie", so Krückemeier.



Entwickelt und erstmals umgesetzt wurde das Konzept "Demokratiepaten  Polizeischutz für die Demokratie" in Niedersachsen in enger Zusammenarbeit zwischen der Polizeiakademie des Bundeslandes und dem bundesweit tätigen Verein "Gegen Vergessen. Für Demokratie".



Die Teilnehmer*­innen setzten sich intensiv mit ihrem demokratischen Selbstverständnis, mit historisch-politischer Bildung, etwa über Gedenkstättenbesuche, mit dem Umgang mit populistischen und demokratiefeindlichen Tendenzen sowie mit Projekt- und Netzwerkarbeit auseinander, hieß es. Innerhalb des Polizeipräsidiums wollen sie zudem mit Kolleg*­innen ins Gespräch kommen. Es gehe um Prävention  das Projekt ziele nicht darauf ab, Beamt*­innen ausfindig zu machen, die sich mit Äußerungen und Haltungen abseits demokratischer Werte bewegen  für solche Vorfälle habe es schon bisher "klare Meldewege" gegeben, erklärten die beteiligten Beamt*­innen.

Man wolle bewusst auch auf bestimmte Bevölkerungsgruppen zugehen, auch um ein besseres Verständnis für die Arbeit der Polizei zu schaffen. Dafür sollen die Demokratiepat*innen Projekte und Veranstaltungsformate entwickeln, die den offenen Austausch fördern, bei denen es etwa um Diversität, kulturelle Vielfalt sowie den professionellen Umgang mit Diskriminierung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit geht.



Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) lobte das Projekt. Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit, sondern müsse täglich geschützt, gelebt und weitergegeben werden, erklärte er laut Mitteilung. "Daher ist die Demokratiebildung ein zentraler Baustein unserer Gesellschaft und auch für die Polizei von besonderer Bedeutung." Perspektivisch könnten auch in anderen Polizeipräsidien weitere Demokratiepat*innen qualifiziert werden, ergänzte Krückemeier. (cw/dpa)