Hamburg: Schwuler Fahrgast im Nachtbus beleidigt und bedroht

Symbolbild (Bild: IMAGO / Hanno Bode)

In der Nacht zu Dienstag wurde ein 27-Jähriger in Hamburg Opfer von Hass­kriminalität. Laut Polizeimeldung vom Donnerstag fuhr der junge Mann gegen 1:20 Uhr mit dem Nachtbus der Linie 607 von St. Pauli nach Barmbek-Nord. Er saß während der Fahrt einem unbekannten Mann gegenüber, der ihn unvermittelt homophob beleidigte und bedrohte.



An der Haltestelle Flachsland stieg der 27-jährige Mann aus dem Bus und wurde dabei von dem unbekannten Täter sowie dessen schlichtend einwirkenden Begleiter verfolgt und durch den Täter erneut bedroht.



Der 27-Jährige lief schließlich zu seiner Wohnung, woraufhin der Täter von ihm abließ. Er erstattete später eine Anzeige über die Onlinewache der Polizei Hamburg und beschrieb den Täter wie folgt:

● männlich

● circa 24 bis 29 Jahre alt

● etwa 168 bis 175 cm groß

● "osteuropäisches" Erscheinungsbild

● bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Kapuze, Basecap (mit Schirm nach hinten getragen)



Zeug*­innen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder anderweitig Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (cw/pm)