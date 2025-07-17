Hamburg: Schwuler Fahrgast im Nachtbus beleidigt und bedroht

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56514
  • Heute, 06:16h 1 Min.

Symbolbild (Bild: IMAGO / Hanno Bode)

In der Nacht zu Dienstag wurde ein 27-Jähriger in Hamburg Opfer von Hass­kriminalität. Laut Polizeimeldung vom Donnerstag fuhr der junge Mann gegen 1:20 Uhr mit dem Nachtbus der Linie 607 von St. Pauli nach Barmbek-Nord. Er saß während der Fahrt einem unbekannten Mann gegenüber, der ihn unvermittelt homophob beleidigte und bedrohte.

An der Haltestelle Flachsland stieg der 27-jährige Mann aus dem Bus und wurde dabei von dem unbekannten Täter sowie dessen schlichtend einwirkenden Begleiter verfolgt und durch den Täter erneut bedroht.

Der 27-Jährige lief schließlich zu seiner Wohnung, woraufhin der Täter von ihm abließ. Er erstattete später eine Anzeige über die Onlinewache der Polizei Hamburg und beschrieb den Täter wie folgt:
● männlich
● circa 24 bis 29 Jahre alt
● etwa 168 bis 175 cm groß
● "osteuropäisches" Erscheinungsbild
● bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Kapuze, Basecap (mit Schirm nach hinten getragen)

Zeug*­innen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder anderweitig Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (cw/pm)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt LGBTI-feindliche Gewalt in Hamburg
05.12.25 | Hamburg
22-Jähriger queer­feindlich attackiert: Zwei jugendliche Tatverdächtige festgenommen
04.12.25 | Erfolgreiche Ermittlungen
Körper­ver­letzungen und Beleidigungen: Homophobe Brüder in Hamburg festgenommen
04.11.25 | Polizeibericht
Hamburg: Homo-Hasser bedroht Mann mit Messer  Polizei bittet um Mithilfe
09.10.25 | Öffentlichkeitsfahndung
Brutaler Überfall auf jungen Schwulen: Die Polizei sucht diesen Verdächtigen
28.08.25 | Polizeibericht
Homophober Übergriff in St. Pauli: Polizei sucht Zeug*­innen
17.07.25 | Hamburg
Schwulen bei Online-Date mit Machete bedroht und ausgeraubt: Zwei Männer verhaftet
-w-
Neu auf queer.de
Politischer Prozess
Drei Festnahmen bei "Free-Maja"-Demo in Berlin
Bild des Tages
Neue Autismus-Barbie mit Pronomen-App
Gewinnspiel
All das Ungesagte zwischen uns  Regretting You
Brandenburg
Bündnis ruft zu Demonstration gegen rechts in Cottbus auf
Polizeibericht
Hamburg: Schwuler Fahrgast im Nachtbus beleidigt und bedroht
Hessen
Demokratiepat*­innen sollen Werteorientierung bei Polizei stärken
Oper
Ehrenpreis an Bühnen- und Kostümbildner Jürgen Rose
Interview
Fahri Yardim: "Der Begriff 'Cancel Culture' stinkt nach Unterdrückung"