Drei Festnahmen bei "Free-Maja"-Demo in Berlin

Seit der Auslieferung von Maja T. vor anderthalb Jahren gibt es immer wieder Proteste dagegen (Bild: nb)

Bei einer Demonstration gegen die Inhaftierung der nichtbinären deutschen Person Maja T. hat die Polizei in Berlin drei Menschen kurzzeitig festgenommen. Man ermittle wegen zwei Fällen von gefährlicher Körper­ver­letzung und einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, sagte eine Sprecherin der Polizei. Zudem habe es bei der Demo am Donnerstagabend etliche weitere Identitätsfeststellungen gegeben. Bei der Demo waren nach Polizeiinformationen rund 130 Leute anwesend. Zunächst hatte der "Tagesspiegel" berichtet.



Gegen drei Menschen seien Strafermittlungsverfahren eingeleitet worden, führte die Sprecherin aus. Die Demo richtete sich gegen die Inhaftierung und den Prozess gegen Maja T. in Ungarn.



T. drohen 24 Jahre Haft



T. steht in Budapest wegen mutmaßlicher Körper­ver­letzungen im Zuge von Protesten gegen Rechtsextreme im Februar 2023 vor Gericht. Der Person droht eine Verurteilung von bis zu 24 Jahren Haft. T. beklagt schlechte Haftbedingungen und trat deshalb im Juni in einen rund 40-tägigen Hungerstreik.



Maja T. war im Dezember 2023 in Berlin verhaftet und im Juni 2024 nach Ungarn ausgeliefert worden  obwohl Deutschlands Bundes­verfassungs­gericht dies untersagt hatte (queer.de berichtete). Doch die Entscheidung war wenige Minuten zu spät gekommen. T. und das Anwaltsteam verlangen die Rücküberstellung nach Deutschland  bisher vergeblich. Sie argumentieren, der Prozess sei politisch und das Orbán-Regime wolle an der queeren Person ein Exempel statuieren. Der Prozess begann im Februar 2025.

Kritik von der Linken

Martin Schirdewan, Co-Vorsitzender der Linksfraktion im Europäischen Parlament, kritisierte den Prozess gegen T. scharf: "In Budapest findet ein weiterer Prozesstag gegen Maja T. geprägt von Verstößen gegen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte statt", teilte er diese Woche mit. "Die Bundesregierung darf die politisch motivierte Urteilsverkündung in Ungarn nicht abwarten, sondern muss Maja sofort zurück nach Deutschland holen. Maja T. hat Recht auf ein Verfahren in Deutschland, das unter Achtung der Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit durchgeführt wird." (dpa/cw)