Hubert Fella mit bestem Freund auf dem Weg ins Dschungelcamp

Heute, 10:47h 3 Min.

Es ist wieder so weit: Der Januar und Februar stehen im Zeichen von Kakerlaken, Lagerfeuer und emotionalen Geständnissen. 17 Tage lang kämpfen zwölf prominente Camper*innen um die Nachfolge von Dschungelkönigin Lilly Becker. Die ersten zwei Kandidat*innen haben sich bereits am Donnerstagabend auf den Weg nach Down Under gemacht.



Für den schwulen Kandidaten Hubert Fella (58), der seit 15 Jahren im deutschen Realityzirkus unterwegs ist, begann das Abenteuer am Donnerstag an seinem Geburtstag. RTL überraschte ihn am Flughafen in Frankfurt am Main mit einer Schokoladentorte, die er gemeinsam mit seiner Begleitperson Patrick Kroner genoss. Für Fella ist die Teilnahme ein "Ritterschlag".

Fella verspricht, über schwere Schicksalsschläge zu sprechen

Er kündigte an, am Lagerfeuer auch über schwere Schicksalsschläge aus seiner Kindheit und seinem Leben sprechen zu wollen. Sein Ziel ist es, sich selbst treu zu bleiben: "Als Hubert einziehen und als Hubert wieder ausziehen". Auf seiner Social-Media-Seite machte Fella unterdessen Werbung für seinen neuen Song "Mein Herz schlägt Schlager (Mon Cheri)".



Patrick Kroner fasziniert den Boulevard



Unterdessen sorgt insbesondere Fellas Begleitperson Patrick Kroner in den Boulevardmedien für Schlagzeilen. Die "Bild"-Zeitung (Bezahlartikel) gab dem 31-jährigen Geschäftsführer eines Pflegedienstes das Adjektiv "schrill" und berichtete, dass dieser über 100 ästhetische Eingriffe an sich habe vornehmen lassen. "Ich wollte mein Gesicht so formen, dass ich mich selbst darin wiedererkenne", erklärte Kroner gegenüber dem Boulevardblatt. Der mit Matthias Mangiapane Fella verheiratete Fella stellte auch gleich klar: "Wir sind nur Freunde. Ich stehe da nicht drauf." Die "Bild" verriet auch, dass Mangiapane die Begleitung seines Ehemannes angeblich liebevoll "Fahrradsattelgesicht" nenne.



Fella hatte seinen Begleiter bereits zuvor auf Instagram als seinen "besten Freund" vorgestellt. Sein Mann könne ihn nicht begleiten, weil er in einem anderen Format aktiv sei, sagte der 58-Jährige. Tatsächlich gab RTLzwei kürzlich bekannt, dass Mangiapane beim "Kampf der RealityAllstars" in Thailand antreten werde (queer.de berichtete). Fella appellierte dabei an seine Fans: "Und lasst den Hate weg!"



Simone Ballack kämpft mit Flugangst



Simone Ballack (49) erschien am Flughafen passenderweise in einem Pullover mit der Aufschrift "Good Karma". Trotz ihrer Entschlossenheit ist die Reise nach Australien für sie die erste große Hürde: Sie leidet unter massiver Flugangst.



Im Vorfeld erklärte sie, dass die lange Reise von Frankfurt über Singapur bis nach Brisbane mit mehr als 22 Flugstunden nur unter bestimmten Bedingungen machbar sei: "Würden wir alle nicht Business fliegen, wäre es für mich nicht machbar gewesen." Zusätzlich habe sie sich mit Thrombosestrümpfen auf den Langstreckenflug vorbereitet. Sie kam in Begleitung ihrer Freundin und Managerin Birgit Fischer-Höper zum Flughafen.

Die neue Staffel von "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!" läuft ab dem 23. Januar 2026 um 20:15 Uhr bei RTL und RTL+. Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehören außerdem Gil Ofarim, Eva Benetatou, Mirja du Mont, Patrick Romer, Umut Tekin, Reality-Star Ariel, Hardy Krüger jr. und Stephen Dürr. Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher kündigte an, als Begleitperson die bekannte Dragqueen Gloria Viagra mitzubringen (queer.de berichtete). (spot/cw)