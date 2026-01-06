Neue Staffel von "Reality Queens": Diese Promis treten an bei Twenty4tims Show an

Heute, 12:23h 2 Min.

"Reality Queens  Auf High Heels durch den Dschungel" kehrt in wenigen Wochen auf die Bildschirme zurück. Ab dem 9. Februar bekommt das RTL+-Format, das es 2024 erstmals zu sehen gab, eine zweite Staffel. "Härter, konfliktreicher und emotionaler", soll es laut RTL werden. Welche Reality-Kandidatinnen für den Streamingdienst und ein Preisgeld von bis zu 50.000 in die Wildnis verfrachtet werden, wurde jetzt veröffentlicht.



Die Show, durch die der Influencer Twenty4tim (25) führt, hat einige bekannte Namen aus dem Reality-Kosmos zu bieten. Mit dabei ist Jenny Elvers (53), die etwa auch schon ihr Glück bei "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!" versucht hat. Ihr schließen sich Kader Loth (53) und Gina-Lisa Lohfink (39) an, die ein Jahr später im TV-Dschungel auftraten.



Ebenso mit am Start: Cecilia Asoro, Paulina Ljubas und Ginger Costello-Wollersheim. Die Riege vervollständigen Tanja Tischewitsch, Michelle Daniaux, Arielle Rippegather, Christina "Shakira", Hati Suarez und Reality-Sternchen Ariel. Für letztere steht damit gleich zweimal innerhalb kürzester Zeit der Dschungel auf dem Programm. Ab 9. Februar ist sie bei "Reality Queens" bei RTL+ zu sehen, zuvor schon ab dem 23. Januar in der neuen Staffel von "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!".



In der 19. Staffel trifft Ariel im Dschungelcamp auf einen ebenfalls erlesenen Promi- und Reality-Cast. Mit dabei ist in diesem Jahr neben ihr auch der schwule Kandidat Hubert Fella (queer.de berichtete). Außerdem sind Mirja du Mont, Nicole Belstler-Boettcher, Umut Tekin, Patrick Romer, Stephen Dürr, Samira Yavuz, Simone Ballack, Eva Benetatou, Hardy Krüger jr. sowie Gil Ofarim am Start.

Twenty4Tim soll in Kürze auch noch in einem weiteren Realityformat zu sehen sein, aber nicht als Moderator: Der bisexuelle 25-Jährige sucht in einer Show die große Liebe. Derzeit läuft noch der Castingaufruf (queer.de berichtete). Die Sendung soll im ProSiebenSat.1-Streamingportal Joyn zu sehen sein. Ein Ausstrahlungstermin steht bislang jedoch noch nicht fest. (spot/cw)

