Hans Zimmer komponiert "Harry Potter"-Soundtrack

Heute, 13:06h 3 Min.

Der deutsche Starkomponist Hans Zimmer (68) wird gemeinsam mit seiner Musikschmiede Bleeding Fingers Music den Soundtrack für die umstrittene "Harry Potter"-Serie von HBO komponieren. Die Serie, deren Start aktuell für das Jahr 2027 geplant ist, basiert auf den sieben Originalromanen von J.K. Rowling, die in den letzten Jahren vor allem wegen ihren transphoben Äußerungen aufgefallen ist. Dabei soll jedes Buch  von "Der Stein der Weisen" bis "Die Heiligtümer des Todes"  in einer eigenen TV-Staffel adaptiert werden. Rowling ist als ausführende Produzentin an der Serie beteiligt.



Zimmer arbeitet für dieses Mammutprojekt eng mit den Komponisten Kara Talve und Ane Rozman zusammen. Das Team tritt in die Fußstapfen legendärer Namen wie John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper und Alexandre Desplat, die die ursprünglichen Filme vertonten.



Im Laufe ihrer Karriere kämen Komponistinnen und Komponisten auf der ganzen Welt mit dem musikalischen Vermächtnis von Harry Potter in Berührung, heißt es in einem Statement vom Streamingdienst HBO Max. "Die Verantwortung ist etwas, das Kara Talve, Ane Rozman und ich nicht auf die leichte Schulter nehmen", erklärte Zimmer. "Mit dieser Partitur hoffen wir, das Publikum der Magie ein Stück näher zu bringen und gleichzeitig das zu ehren, was vor uns war." Der neue Score soll das musikalische Erbe der Filmreihe respektieren, den Sound jedoch für das Format einer modernen High-End-Serie völlig neu interpretieren.



Die Rollen der "Harry Potter"-Serie sind bereits besetzt. Während die Hauptrollen der drei Freunde von Newcomern übernommen werden, setzt HBO bei den Professor*innen auf etablierte Stars. Dominic McLaughlin schlüpft in die Rolle des Harry Potter, Arabella Stanton spielt die Hermine Granger und Alastair Stout den Ron Weasley. Für die Rolle des Albus Dumbledore konnten die Serienmacher John Lithgow gewinnen, Paapa Essiedu verkörpert Severus Snape und Janet McTeer schlüpft in die Rolle der Minerva McGonagall.

Kritik an Zimmer

Auf Social Media führte die Ankündigung, dass der Starkomponist die "Harry Potter"-Reihe vertont, zu Kritik. Er schließe sich dem "Transphobie-Express" an, schrieb etwa eine kanadische Nutzerin auf Facebook. Dabei verwies sie auch darauf, dass es bereits Transphobie-Vorwürfe gegen den deutschen Komponisten gab. 2021 warf ihm die amerikanische experimentelle Musikerin, Komponistin und Sounddesignerin Lauren Bousfield vor, sie entlassen zu haben, nachdem sie sich als trans geoutet hatte. Sie berichtet auch von transfeindlichen Auslassungen Zimmers. Der Komponist nahm dazu nicht öffentlich Stellung, auch kam es zu keiner gerichtlichen Auseinandersetzung.



Zimmer gehört zu den ereignisreichsten Hollywood-Komponisten der Gegenwart. Er steht etwa für seine Arbeit am Film "F1" aktuell auf der Oscar-Shortlist. Seine Musik wird demnächst zudem in der neuen Staffel der Serie "Euphoria" zu hören sein. Zudem freuen sich Fans auf seinen neuen Soundtrack für "Dune: Part Three", der Ende des Jahres in die Kinos kommt. (spot/cw)