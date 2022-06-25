Terroranschlag vor CSD in Oslo: Hintermann bekommt Höchststrafe

Heute, 14:34h 3 Min.

In Norwegen ist am Freitag der Hintermann eines Terroranschlags vor einem queeren Club zur Höchststrafe von 30 Jahren Verwahrung verurteilt worden. Die Richter am Osloer Amtsgericht sprachen Arfan Bhatti, einem Norweger mit pakistanischen Wurzeln, wegen Beihilfe zu schweren Terrorvergehen schuldig. Der 48-Jährige wurde zudem für den Versuch verurteilt, zusammen mit der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) weitere Anschläge in Norwegen geplant zu haben.



In der Nacht zum 25. Juni 2022 hatte der 2024 ebenfalls zu 30 Jahren Verwahrung verurteilte Täter vor dem "London Pub" im Zentrum von Oslo um sich geschossen, nachdem er kurz zuvor ein Treuebekenntnis zum IS abgegeben hatte. Zwei Männer im Alter von 54 und 60 Jahren wurden getötet, mehrere weitere Menschen teils schwer verletzt. Beim dem Schützen um einen iranisch-stämmigen Norweger.



Der Geheimdienst hatte die Attacke kurz vor einer geplanten und dann abgesagten CSD-Demonstration in Oslo als islamistischen Terroranschlag eingestuft. Pakistan lieferte den jetzt verurteilten Drahtzieher des Anschlags im Mai 2024 nach Norwegen aus.

"Ein Mann, der norwegische Werte hasst"

Die Staatsanwaltschaft warf dem nun verurteilten 48-Jährigen vor, an der Planung des Anschlags beteiligt gewesen zu sein, indem er den Schützen, einen verletzlichen und leicht beeinflussbaren Mann, manipulierte und ihm Ratschläge gab, berichtet die Nachrichtenagentur NTB. "Er ist ein Mann, der die norwegischen Werte hasst", sagte Staatsanwältin Aud Kinsarvik Gravås demnach in ihrem Plädoyer im November.



Bhatti hatte im Verfahren die Taten von Anfang an bestritten. Er habe in Chats nur "geprahlt" doer "übertrieben", was aber nicht bedeute, dass er der Terroranschlag mitgeplant habe. Das Gericht befand diese Behauptung aber nicht als glaubwürdig. Einer seiner Anwälte warf den norwegischen Geheimdienst zudem vor, den Anschlag "provoziert" zu haben, weil ein Agent seinen Mandanten erst in Richtung der Anschlagsplanung und -ausführung "getrieben" haben könnte. Laut dem Gericht beweise die bloße Kommunikation mit einem Geheimagenten aber nicht, dass der Tatplan dadurch entstanden sei. Der Angeklagte kündigte kurz nach der Urteilsverkündung an, Berufung einlegen zu wollen.



30 Jahre Gefängnis ist die in Norwegen geltende Höchststrafe. Nach 20 Jahren kann ein Gericht entscheiden, ob der Täter in die Freiheit entlassen werden kann. Dafür muss geprüft werden, ob er nicht mehr als Gefahr für die öffentliche Sicherheit gilt. Wenn das Gericht weiterhin von einer Gefährlichkeit ausgeht, kann die Sicherheitsverwahrung um jeweils fünf weitere Jahre verlängert werden, auch über 30 Jahre hinaus  theoretisch bis zu seinem Tod. (dpa/cw)