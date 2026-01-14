Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56524

Hochzeit in San Francisco

Joel Kim Booster heiratet seinen "Vacation Boyfriend"

Schauspieler Joel Kim Booster lernte im Corona-Urlaub vor vier Jahren seinen Freund kennen. Jetzt haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben.


Joel Kim Booster (li.) hat seinem Freund John Michael Sudsina das Ja-Wort gegeben (Bild: Instagram / Joel Kim Booster)

  • Heute, 16:04h 2 Min.

San Francisco

Der 38-jährige Comedian, Schauspieler und Produzent Joel Kim Booster hat am 30. Dezember 2025 in San Francisco seinen 33-jährigen Partner John Michael Sudsina geheiratet  im Kreis ihrer Familie sowie zahlreicher prominenter Freund*­innen aus der Comedy- und Filmszene. Booster ist etwa bekannt als Produzent, Drehbuchautor und Schauspieler in der schwulen Sommerkomödie "Fire Island" aus dem Jahr 2022. Sein Ehemann ist Videospiel-Produzent.

Diese Woche machte die "New York Times" (Bezahlartikel) die Hochzeit öffentlich und zeichnete die romantische Geschichte der beiden nach. Der Rückblick beginnt mit dem ersten Kennenlernen im mexikanischen Puerto Vallarta im Jahr 2021, wo sich Booster und Sudsina eher zufällig begegneten. Beide hatten gerade erst ihre Corona-Impfung erhalten und freuten sich mit Freund*­innen auf den ersten Urlaub seit langem. Was als Urlaubsbekanntschaft begann, entwickelte sich schnell zu einer intensiven Beziehung  aus den "Vacation Boyfriends", die in Kalifornien 600 Kilometer voneinander entfernt lebten, wurde schnell ein Paar.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Booster spricht seit Jahren offen über queeres Leben, Dating, Körperbilder und Zugehörigkeit. Auch seine Beziehung zu Sudsina war daher nie völlig privat. Sein heutiger Ehemann erinnerte sich in der "New York Times" etwa daran, dass Booster kurz nach ihrem Treffen in seinem Podcast sagte: "Also, ich bin in diesen Typen verliebt. Ich habe ihn vor zwei Wochen kennengelernt. Ich fahre zum CSD San Franicisco, um ihn zu besuchen. Angeblich fahre ich hin, um meine Freunde zu sehen. Aber das ist gelogen." Im August 2024 machte Booster seinem Freund während einer Reise nach Südkorea  dem Ort, an dem er geboren und von wo aus er adoptiert wurde  einen Heiratsantrag.

Nächster Halt: Kinder?

Sudsina erklärte zu seiner Beziehung: "Ich habe das Gefühl, wenn ich mit Joel zusammen bin, lebe ich in einer romantischen Komödie." Sein Leben sei seither stets ein Abenteuer. "Und ich liebe es, dass wir schon so viel gemeinsam durchgestanden haben, immer wieder neue Seiten aneinander entdecken und weiter zusammen wachsen. Ich glaube, er wird ein großartiger Vater, ein großartiger Partner und ein großartiger Freund sein." Die beiden hatten zuvor wiederholt erklärt, dass dass sie sich vorstellen könnten, Eltern zu werden. (cw)

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (30) Teilen Reddit

San Francisco
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Boulevard
16.01.26 | Reeperbahn
Neues Konzept für Männer-Strip-Bar von Olivia Jones
16.01.26 | Appell von Jorge González
"Es ist nicht zu spät, dein Kind so zu akzeptieren, wie es ist"
15.01.26 | Spende der Sängerin
Großzügige Geste: Taylor Swift engagiert sich für Bedürftige
15.01.26 | Emotionaler Post
Zehnter Todestag: Céline Dion würdigt ihren verstorbenen Ehemann
14.01.26 | Zeug*­innen gesucht
Bremen: Mann missbraucht 17-Jährigen auf offener Straße
14.01.26 | Hamburg
Freund*­innen und Weggefährt*­innen feiern Corny Littmann
Neu auf queer.de
"Nach schwerer Krankheit"
Ex-DFB-Spielerin Anouschka Bernhard mit 55 Jahren verstorben
Hochzeit in San Francisco
Joel Kim Booster heiratet seinen "Vacation Boyfriend"
Norwegen
Terroranschlag vor CSD in Oslo: Hintermann bekommt Höchststrafe
Deutscher Komponist auf dem "Transphobie-Express"
Hans Zimmer komponiert "Harry Potter"-Soundtrack
Geburtentiefstand
Damit es doch klappen kann: Thüringen fördert Kinderwunschbehandlung
Mit Jenny Elvers und Kader Loth
Neue Staffel von "Reality Queens": Diese Promis treten an bei Twenty4tims Show an
Die ersten Dschungelstars
Hubert Fella mit bestem Freund auf dem Weg ins Dschungelcamp
Video des Tages
Beginn einer neuen Ära: Mika im Zeichen der Liebe