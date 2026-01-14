Joel Kim Booster heiratet seinen "Vacation Boyfriend"



Joel Kim Booster (li.) hat seinem Freund John Michael Sudsina das Ja-Wort gegeben (Bild: Instagram / Joel Kim Booster

Heute, 16:04h 2 Min.

Der 38-jährige Comedian, Schauspieler und Produzent Joel Kim Booster hat am 30. Dezember 2025 in San Francisco seinen 33-jährigen Partner John Michael Sudsina geheiratet  im Kreis ihrer Familie sowie zahlreicher prominenter Freund*­innen aus der Comedy- und Filmszene. Booster ist etwa bekannt als Produzent, Drehbuchautor und Schauspieler in der schwulen Sommerkomödie "Fire Island" aus dem Jahr 2022. Sein Ehemann ist Videospiel-Produzent.



Diese Woche machte die "New York Times" (Bezahlartikel) die Hochzeit öffentlich und zeichnete die romantische Geschichte der beiden nach. Der Rückblick beginnt mit dem ersten Kennenlernen im mexikanischen Puerto Vallarta im Jahr 2021, wo sich Booster und Sudsina eher zufällig begegneten. Beide hatten gerade erst ihre Corona-Impfung erhalten und freuten sich mit Freund*­innen auf den ersten Urlaub seit langem. Was als Urlaubsbekanntschaft begann, entwickelte sich schnell zu einer intensiven Beziehung  aus den "Vacation Boyfriends", die in Kalifornien 600 Kilometer voneinander entfernt lebten, wurde schnell ein Paar.



Booster spricht seit Jahren offen über queeres Leben, Dating, Körperbilder und Zugehörigkeit. Auch seine Beziehung zu Sudsina war daher nie völlig privat. Sein heutiger Ehemann erinnerte sich in der "New York Times" etwa daran, dass Booster kurz nach ihrem Treffen in seinem Podcast sagte: "Also, ich bin in diesen Typen verliebt. Ich habe ihn vor zwei Wochen kennengelernt. Ich fahre zum CSD San Franicisco, um ihn zu besuchen. Angeblich fahre ich hin, um meine Freunde zu sehen. Aber das ist gelogen." Im August 2024 machte Booster seinem Freund während einer Reise nach Südkorea  dem Ort, an dem er geboren und von wo aus er adoptiert wurde  einen Heiratsantrag.

Nächster Halt: Kinder?

Sudsina erklärte zu seiner Beziehung: "Ich habe das Gefühl, wenn ich mit Joel zusammen bin, lebe ich in einer romantischen Komödie." Sein Leben sei seither stets ein Abenteuer. "Und ich liebe es, dass wir schon so viel gemeinsam durchgestanden haben, immer wieder neue Seiten aneinander entdecken und weiter zusammen wachsen. Ich glaube, er wird ein großartiger Vater, ein großartiger Partner und ein großartiger Freund sein." Die beiden hatten zuvor wiederholt erklärt, dass dass sie sich vorstellen könnten, Eltern zu werden. (cw)

