Ex-DFB-Spielerin Anouschka Bernhard mit 55 Jahren verstorben

Trauer um Anouschka Bernhard: Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin, die insgesamt 47 Länderspiele für die DFB-Auswahl bestritt, ist im Alter von nur 55 Jahren verstorben. Die Nachricht über den Tod von Bernhard wurde über den offiziellen Instagram-Account des DFB-Frauenteams veröffentlicht. Darin heißt es, sie ist "nach schwerer Krankheit verstorben".



Im Posting werden die größten Erfolge von Bernhard, die ihre Vereins-Karriere 1989 beim VfL Sindelfingen begonnen hatte und im Jahr 2000 beim FSV Frankfurt ausklingen ließ, aufgezählt. So wurde die in Waiblingen bei Stuttgart geborene Sportlerin 1995 Vizeweltmeisterin und im selben Jahr Europameisterin. Auf Vereinsebene holte die Abwehrspielerin mit FSV Frankfurt zwei Meistertitel (1995, 1998) sowie 1996 den DFB-Pokal.

Sie blieb Königin Fußball treu

Nach ihrer aktiven Karriere blieb sie dem Fußball treu und war von 2011 bis 2020 als DFB-Trainerin im weiblichen Nachwuchsbereich tätig  und das ausgesprochen erfolgreich: Mit den Juniorinnen der U17 gewann sie vier EM-Titel. An welcher schweren Krankheit Anouschka Bernhard litt, geht nicht aus dem Instagram-Posting hervor.



"Wir erinnern uns an Anouschka Bernhard als außergewöhnliche Fußballerin, großartige und erfolgreiche Trainerin, aber insbesondere als liebenswerten Menschen und tolle Persönlichkeit", erklärte Heike Ullrich, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball. "Anouschka hinterlässt viele Spuren  auf den Fußballplätzen in der ganzen Welt und in den Herzen zahlreicher Menschen. Wir werden sie nie vergessen."



In einer TV-Dokumentation zum Thema "Homosexualität im Fußball" hatte Bernhard 2008 erstmals offen über ihre Homosexualität gesprochen (queer.de berichtete). Die Reportage lief im Deutschen Sportfernsehen (heute: Sport 1) zu einer Zeit, in der sie als eine der wenigen Profis offen zu ihrer lesbischen Identität stand. (spot/cw)